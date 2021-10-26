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「魷魚遊戲」成為全球賣座影集 Netflix向台灣申請商標

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

全球爆紅的韓國影集「魷魚遊戲」，才半個多月就超過1億的收視紀錄，用短短一個多月的時間就成為Netflix史上最受歡迎的影集。Netflix於10月15日向台灣提出「魷魚遊戲」商標申請，10月19日申請「SQUID GAME」，目前均待審中。

「魷魚遊戲」創造話題也創造龐大商機，Netflix毫無疑問將會更積極運用並保護「魷魚遊戲」帶來的商業利益。

根據過往的商標申請觀察，在電影、影集或電玩遊戲知名度大開後，市場很可能會湧現一波攀附的商標申請熱潮，以紅極一時的「哈利波特」、「Harry Potter」為例，他人申請商標經審查被核駁案件數高達30件；如果在他人商標成為著名後，要以相同或近似的商標申請註冊，應注意避免涉及攀附或抄襲，而引發商標權爭議的困擾。

另外，貫穿全劇的圓形、三角形、正方形紅衣面具人，也是影集賣點之一。但○Δ□圖形是否適合申請商標？一般來說，幾何圖形通常較難引起消費者注意，不易取得註冊。通常需要經過一番巧思進行圖樣的設計，或經過申請人廣泛使用，在交易過程中已經可以指示和區別不同的商品或服務來源，才能註冊成商標。

商標 Netflix 抄襲

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