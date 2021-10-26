富邦媒搶攻萬聖節派對商機 糖果餅乾銷售年增5成

小朋友們最期待的萬聖節本週末即將歡樂登場。富邦媒（8454）表示，「不給糖，就搗蛋」為萬聖節的經典遊戲，帶動購物網近一個月零食銷售較去年同期成長5成。鎖定年末萬聖節派對商機，momo即日起至10/31集結眾多品牌推出「萬聖節有糖吃」專區，還有《萬聖嘉年華》百款童裝169元起。

萬聖節慶祝活動逐年盛行，為滿足消費者琳瑯滿目的慶祝儀式感，各大零食品牌紛紛推出萬聖節限定的「特殊造型」包裝搶市，像是「旺旺」萬聖節限定浪味仙，包含奶橘洋蔥味、喜馬拉雅山黑鹽味兩款獨特洋芋點心美味又應景；「BEBETO」萬聖節鬼手糖果袋，獨特南瓜、骷髏鬼手討糖神器搭配造型棉花糖讓孩童愛不釋手；「Mr.mallo」萬聖節爆米花風味棉花糖，獨家造型派對必備，輕鬆和親友享受歡樂氣氛；「春日井」萬聖節變色軟糖，日本知名糖果大廠打造QQ變色軟糖，點綴萬聖節的傳統過節氛圍；「台灣優格餅乾學院」萬聖節導彈餅乾糖果提袋組，乳酸果汁軟糖、巧克力與鹹甜餅乾通通收入造型提袋，孩童出門討糖一袋上手。

也有許多消費者喜歡在萬聖節期間舉辦派對活動和三五好友們相聚同樂，「派對箱」即成為消費者籌備零食最便利的選擇，像是「卡滋」爆米花萬聖派對箱，附送驚嚇搞怪面具組讓派對充滿美食又有趣好玩；「ACE」萬聖節限定軟糖組，父母最愛的植物水果軟糖，讓孩童吃的安心玩的盡興；「哈瑞寶」萬聖節派對分享包，南瓜、蜘蛛、蝙蝠等多種特殊萬聖節造型的水果口味Q軟糖，充滿萬聖節氣息；「旺旺」萬聖節限量組合，萬聖節限量包裝浪味仙，搭配多款明星商品，派對享樂美味隨手抓；「LS手作甜點」萬聖節巫婆手指杏仁餅乾50入組，手工製作新鮮烘焙而成，萬聖節派對最驚嚇零食。

參加萬聖節派對亦不可少「變裝服飾」，momo婦幼館即日起至10月31日舉辦《萬聖嘉年華》活動，百款兒童變裝服飾169元起，消費滿2000元再送限量200momo幣。

男孩們瘋搶的裝扮像是「Kori Deer 可莉鹿」英雄多款派對表演服，包含蜘蛛人、雷神、黑豹、綠巨人等經典英雄電影角色；「橘魔法」夜光骷髏頭連帽連身衣，夜色中也能自備光環。女孩們則喜愛「Star星」萬聖節變裝派對，小紅帽、美人魚公主、阿拉丁公主等多款童話故事公主；「Kori Deer 可莉鹿」冰雪女王漸層藍色洋裝，經典女王造型側邊網紗夢幻吸睛。