醫材新兵報到 普瑞博今舉辦興櫃前法說會
普瑞博（6847）今（26）日舉辦興櫃前法說會，該公司為「關鍵生醫材料開發／應用」與「高階醫材開發」的生技新創公司，主要靠著關鍵核心技術「仿生雙離子技術平台」，在多重管道發展下擴大產品群涉及層面及領域，朝全方位生醫仿生材料研發、高階醫材開發公司邁進。
普瑞博成立初期透過核心技術衍生的第一項專利產品為應用於全血／成份血處理之「抗凝血型白血球減除（減白）過濾器，已於 2018 年底取得美國FDA二類醫材上市許可。
在產品量產佈局方面，普瑞博於2016年底核准進駐竹北生醫園區，並取得新竹科學園區廠房，2017年完成台灣第一條自動化減白過濾器產線。為了達到規模化並整合輸血血袋系統，根據市場經驗結合雙離子技術發展Real-time減白過濾器，普瑞博攜手南亞合作建置台灣首座減白血袋廠，預計2023年完工後，第一期年產能為400萬套Real-time / in-line 減白過濾血袋套組。
根據Research reports world市場分析報告，普瑞博「血袋與 Real-time / inline 套組」的全球市場價值，於2019年達12 億美元，預計2027年將提升至 19 億美元，在預測期內市場規模將以 6.1%的複合年增長率增長。
此外，普瑞博透過核心技術平台於2020 年開發第二項產品「Devin 病原體純化過濾器」，應用於臨床微生物血液檢體前處理上。普瑞博與策略夥伴聯盟，預計首要市場為中國大陸病原體檢測定序，搶攻後Covid-19時代一年至少20億美金的全球DNA測序耗材市場，亦為下一次人類面對未知病毒備戰。
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