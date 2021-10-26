尖端醫研發傳喜訊 蛋白質藥物技轉里程金落袋

尖端醫（4186）研發傳喜訊，蛋白質藥物TAT-HoxB4，技術移轉和迅生命科學，第一階段分三期，共可收取150萬美元，若和迅生命科學開發順利，未來階段總里程碑金更上看2,400萬美元，以及可能尚無法估算上市十年分潤金，也為尖端醫營運再添新動能和增加未來獲利空間。

根據IQVIA統計顯示，預估2025全球腫瘤藥物支出將達2690億美元，未來市場增長率9～12%；另依The Business Research Company 針對G-CSF藥品市場的研究報告中指出，2023年的市場值可達到83.3億美元。

尖端醫開發的造血幹細胞增生技術，透過TAT-HOXB4蛋白藥物刺激造血幹細胞生長，可適用領域極廣，包括抗癌輔助、骨髓移植等，可透過提升造血幹細胞的效能，讓癌症病患在化療後，可縮短「嗜中性白血球不足」的恢復期，這市場規模可望伴隨癌症藥市場而擴大，頗受國際市場重視。

細胞治療廠商尖端醫，在衛福部通過施行特管辦法後，雖在疫情影響下，仍帶動其他營收成長，另新藥開發亦有斬獲，旗下蛋白質藥物TAT-HoxB4完成階段開發後，技轉和迅生命科學進行臨床階段驗證。

尖端醫董事長蘇文龍表示，和迅生命科學創辦人温慶玄，由建築業投入生技業，有著雄厚的人脈與資本實力，總經理温政翰兼有法律與財會背景，交棒和迅生命科學，將有更快的臨床進度與更高的成功機率。

尖端醫指出，此次將相關技術與專利轉授權和迅生命科學，即是不同專長公司接力開發的實例，並分別在不同臨床試驗階段完成後，支付里程碑權利金，也將在產品上市銷售時，最多仍可收取10年銷售分潤。

法人預估，尖端醫自和迅生命科學獲得的里程碑金，第一階段可收取150萬美元，後續依臨床進度與商品化時程，將可收取2,400萬美元。若和迅生命科學第2～4階段開發期間，讓渡或授權第三人時，尖端醫可收取不同比率分潤權利金，若新藥查驗登記審核上市後，尖端醫可依產品銷售稅後淨利分潤3%之十年權利金。

該公司2021年第1～3季銷售表現亮眼，雖在疫情影響下，相較去年同期呈現成長趨勢，加上第4季進行技轉和迅生命科學，取得第一階段權利金後，對尖端醫財務、業務呈正向影響。

尖端醫接下來目標，將專注在細胞治療與保存、體外檢驗技術與毒品檢驗，期望來年公司能大幅成長並實現獲利目標，以完成各股東對公司的期待。