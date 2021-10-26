快訊

AZ第二劑10點手刀開搶！日本第六度贈台疫苗 30萬劑AZ明運抵

民進黨換位子換腦袋 跨時空打臉爭議簿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和泰車真的要漲價了 部分車款即日起停止接單

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
車市龍頭和泰車確定要漲價了。圖／和泰汽車提供
車市龍頭和泰車確定要漲價了。圖／和泰汽車提供

車市龍頭和泰車在釋出新車價格即將調漲後，許多消費者唯恐買到漲價車，趕緊下單訂車，一時之間和泰車的訂單大量湧現。不過和泰車今（26）日已對外宣布部分交期長的進口車已停止接單，待價格資訊明確後，預計11月初再開放以新價格接單。

和泰車這項聲明顯示，1.價格資訊將在11月初明確，意味11月初即將調漲，2.主流量販車款包括像是CC、Altis、Yaris與RAV4，經銷商端仍然持續接單，近期有意購車的消費者真的要買要快。

和泰車表示，因部分車型（CAMRY(含HEV) 、SIENNA 、PRADO 、GR YARIS 、SUPRA）車源短缺、交車期拉長至半年以上，且近期即將調整車價；為避免新接訂單價格波動影響經銷商販賣流程及顧客權益，即日起暫停接收上述車型之經銷商訂單，待價格資訊明確後（預計11月初），再開放以新價格接單。顧客端與經銷商簽訂合約之權益均依訂單內容履行，並未受到影響。

和泰車 車市 進口車

延伸閱讀

四車廠推新車 搶年底商機

汽車漲價預期 催動下單

又是排放法規惹的禍！Skoda這一代Fabia將不會推出Combi車款

搭載雙渦輪V8動力的Audi R8將於2023年發表？

相關新聞

和泰車真的要漲價了 部分車款即日起停止接單

車市龍頭和泰車在釋出新車價格即將調漲後，許多消費者唯恐買到漲價車，趕緊下單訂車，一時之間和泰車的訂單大量湧現。不過和泰車...

砸120億 台泥高階電池工廠動土

台泥集團傾全力布局綠色能源，旗下子公司「三元能源科技」擬耗資120億元，在高雄小港打造台灣第一座高階高容量電池工廠，昨（...

泰嘉父子檔聯手啟動建築2.0計畫 朝國際建築邁進

高雄起家的泰嘉開發近年進軍台南有成，公司屆滿16年之際宣布啟動建築2.0計畫，有3場建案將與國際建築名師合作。董事長呂金...

政經私房話／柳紀綸…合作台積 拒買三星

汎銓科技是台積電重要合作夥伴，董事長柳紀綸出身藍領家庭，但有極敏銳的產業和政治判斷力。因與台積電緊密合作，柳紀綸選擇放棄...

張安平：支持碳交易 反對碳費一刀切

台泥企業團投入綠電儲能電池產業，旗下子公司三元能源科技在高雄小港打造台灣首座高階高容量電池工廠昨動土。台泥董事長張安平表...

產業戰略論壇11月8日登場 黃志芳：台美攜手 切入三領域

外貿協會董事長黃志芳指出，今年進入疫情後期階段，新商業模式與新經濟型態崛起，正反映出灰犀牛等全球四大效應的發酵；台美攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。