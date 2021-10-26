和泰車真的要漲價了 部分車款即日起停止接單

車市龍頭和泰車在釋出新車價格即將調漲後，許多消費者唯恐買到漲價車，趕緊下單訂車，一時之間和泰車的訂單大量湧現。不過和泰車今（26）日已對外宣布部分交期長的進口車已停止接單，待價格資訊明確後，預計11月初再開放以新價格接單。

和泰車這項聲明顯示，1.價格資訊將在11月初明確，意味11月初即將調漲，2.主流量販車款包括像是CC、Altis、Yaris與RAV4，經銷商端仍然持續接單，近期有意購車的消費者真的要買要快。

和泰車表示，因部分車型（CAMRY(含HEV) 、SIENNA 、PRADO 、GR YARIS 、SUPRA）車源短缺、交車期拉長至半年以上，且近期即將調整車價；為避免新接訂單價格波動影響經銷商販賣流程及顧客權益，即日起暫停接收上述車型之經銷商訂單，待價格資訊明確後（預計11月初），再開放以新價格接單。顧客端與經銷商簽訂合約之權益均依訂單內容履行，並未受到影響。