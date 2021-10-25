台灣超馬好手羅維銘穿人字拖揚威海外 台塑意外助攻

台灣超馬好手羅維銘在紐約參加為期52天、3,100英里的超馬挑戰賽，過半賽程穿著人字拖，讓這雙MIT品牌「母子鱷魚」的拖鞋一炮而紅，台塑（1301）更意外成為幕後最佳助攻，因為該拖鞋的鞋材來自台塑生產的EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物），並且添加抗菌殼粉，成為台塑董事長林健男近期的得意之作。

號稱「亞洲最會跑的男人」羅維銘，這次參加為期52天、3,100英里的超馬挑戰賽，幾次衝向終點線，穿著招牌的人字拖，讓腳上的MIT品牌「母子鱷魚」生產的「蚵技神速y拖」一炮而紅，甚至吸引許多其他選手跟進。

據了解，由於EVA材料具備柔軟、吸震與彈性佳等特性，常應用於鞋材。相較一般跑鞋重量較重，長時間擠壓與摩擦下，會造成腳部腫脹、破皮，EVA材質輕巧輕膚，且舒適、柔軟，拖鞋貼合使用者足弓與腳形，抗震效果佳，有效減輕後腳掌壓力，誤打誤撞成了馬拉松界的新寵兒。

羅維銘腳上所穿的人字拖，為台灣品牌母子鱷魚的傑作。母子鱷魚從品牌成立之初，就積極尋找台灣製的在地原料，透過牽線，最終找上國內塑化龍頭台塑，採用台塑生產的EVA做為原料。最近雙方更深化合作，研發出新產品「蚵技神速y拖」，在EVA材料中添加抗菌殼粉，讓拖鞋能夠抗菌防霉，且無毒防臭。今年7月的台塑股東會上，林健男在簡報中還特別提到這雙拖鞋，為得意之作。

台塑力拚高值化，去年趁著疫情，攜手國內行李箱大廠萬國通路合作，推出全球獨家的PP（聚丙烯）抗菌行李箱，在PP原料中加入可抗菌的銀離子。之後台塑更進一步開發其他抗菌技術，看準蚵仔殼裡頭含有CaO（氧化鈣），經過鍛燒後可把CaO提煉出來，加到PP或PVC等石化原料，達到抗菌效果，取代銀離子。

台灣每年超過16萬公噸廢棄牡蠣殼，台塑成功研發「抗菌殼粉」，並結合聚乙烯（PE）、EVA、PP、PVC等原料，開發抗菌塑膠複合材料，不但抗菌效果可以為產品加分，而且落實循環經濟。但背後可沒那麼簡單，台塑主管表示，牡蠣殼主要成分為碳酸鈣，若生產比例拿捏不準，可能導致最終產品材質較硬。為了生產出富彈性、柔軟的拖鞋成品，需要透過不斷測試，才能找出最適合的原料配方。

台塑主管說，台塑抗菌殼粉目前已經應用在鞋子、儲物箱等民生用品，也有客戶研發使用在PVC膠皮。此外殼粉具抗菌效果，台塑看好未來有應用在醫材產品中，目前正在進行研發。根據公司統計，台塑的抗菌殼粉相關產品目前每月出貨量約1噸，估計明年出貨量有機會成長到每月5-8噸，呈數倍成長。