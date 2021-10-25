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國產署標售都更宅 南方莊園最後兩戶27日釋出

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

國產署今年最後一批都更宅標售預計10月27日公告，共五案11戶，國產署將手邊剩餘的都更宅全數在這一波釋出。其中買氣極佳的文山區南方莊園，僅存最後兩戶，這次有隨市場行情略微調整價格，一戶調高、一戶調低，不過調整幅度僅在1%以內，影響不大。

國產署今年以來積極標售都更宅，將於10月27日釋出今年最後一批，預計11月24日開標，包括大安區明日博豪宅一戶、萬華區全坤威峰一戶、新店區友座臻美三戶、中正區正隆天第四戶、文山區南方莊園兩戶，共五案11戶，可說是「大清倉」。

國產署副署長游適銘表示，國產署手邊剩餘的都更宅，都在這批釋出，其中僅南方莊園有調整價格，其餘都維持前次標售底價，再次推出。

南方莊園是近期最熱的都更宅，國產署共分回71戶，每次推出幾乎都是搶購一空，賣到現在只剩下最後兩戶，經過重新估價，配合市場行情略微調整，總價分別約2,600多萬、3,100多萬元。

據了解，由於南方莊園的價格在台北市而言相對親民，且區位條件不錯，出辛亥隧道就可進入大安區市中心，吸引許多教師、退休公務員出手，過去多為個人投標，主要以自住買盤為主。

此外總價超過1億元的明日博豪宅，則是從原本17戶，也賣掉只剩最後一戶。明日博位於高架橋旁，過去一度因為風水「攔腰煞」問題，導致乏人問津，不過近年房市買氣趨暖，當初賣出不去的明日博，如今也只剩最後一戶，總價落在1.06億元左右。

至於全坤威峰、友座臻美、正隆天第等建案，也都是國產署列標多次的舊案，就看這次能不能順利標脫。

國產署表示，後續仍有陸續點交的都更宅標的，包括新北汐止、台北松山區、中正區，若有確定會再對外公布。

國產署 都更 豪宅

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