健喬攜手瑩碩 同業聯盟互利

健喬（4114）今（25）日宣布，將和瑩碩生技鎖定涵蓋三高疾病、泌尿科、腎臟科多個藥品方向，發展雙方長期合作。健喬董事長林智暉表示，集團隨著國際趨勢朝經銷代理、藥證購入、CDMO（委託開發與生產）或區域合作的多面向策略聯盟發展，並以創造雙贏為最重要的合作精神。

健喬也指出，集團長期和國內外優秀藥業策略聯盟，未來將積極增強產品線組合，讓集團朝更多元化發展。

依據國民健康署2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查資料，18歲以上國人三高盛行率，每4人有1人為高血壓（26.76%）、每4人有1人為高血脂（25.6%）、每10人有1人為高血糖（11.05%）。根據臺灣地區三高追蹤調查分析計畫結果顯示，2002-2017年有三高的民眾發生腦中風的機率是正常人的1.4~1.7倍。膽固醇過高會增加血管疾病及罹患中風的風險，低密度脂蛋白（low-density lipoprotein，LDL，也稱為壞膽固醇），過高的LDL值影響血液黏稠度、流動性慢，會累積黏附在血管壁上而造成血管硬化現象。

健喬與瑩碩生技本次合作，第一個產品是用於治療降血脂藥品「愛脂婷錠10／20毫克（Agitin Tablets 10／20mg衛部藥製字第059251號）」，由健喬取得藥證所有權及銷售權，該藥證是國內第一張同原廠複方成分劑量的學名藥，足見瑩碩生技在研發選題和研發實力。

瑩碩董事長王建治表示，鑒於該藥品已上市及多項藥品後續銷售發展，相信在健喬的優秀國內外銷售團隊參與後，將能擴大行銷能量及滲透率，照護更多的患者所需。

健喬指出，全球老年化社會發展，慢性患者逐年增加，用藥種類及數量也隨之增多，複方用藥可增加用藥的便利及順從性，達到更好的疾病控制，進而改善病患及家人的生活品質。健喬集團以策略聯盟國內外業者發展長期夥伴關係多年，此次再與以群體戰策略提升企業營運效能的瑩碩生技結盟，法人指出，看好國內同業結盟，創造加乘效應互利雙贏。