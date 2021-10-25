台日後疫情經貿論壇 林伯豐盼企業帶來新契機及新商機

中華民國工商協進會、中華民國東亞經濟協會舉辦的「台日後疫情經貿論壇」，今天的論壇是透過台北現場與日本連線方式進行會議，理事長林伯豐在開幕致詞表示，期望台日加強雙方在防疫、因應氣候變遷、科技交流，在產業創新、升級轉型及地方創生產業進行技術及投資方面的合作。

今天活動台北現場的經濟部林全能次長、國際貿易局李冠志副局長、日本臺灣交流協會星野（Hoshi-no）光明首席副代表，黃教漳理事長、馮寄台大使、陳美伶主委、楊永明顧問、黃清苑理事、朱志洋理事。視訊連線的宮城縣遠藤（Endo）副知事、日本經團連椋田（Mukuta）專務理事、關經連松本（Matsumoto）會長、中經連水野（Mizuno）會長、道經連真弓（Mayumi）會長、四經連佐伯（Saeki）會長、九經連長尾（Nagano）專務理事、中湊（Nakaminato）教授等。

林伯豐致詞率先恭喜日本執政的自民黨新總裁岸田文雄於本月4日順利獲日本國會高票通過為第一百任首相，期待未來台日友誼更加增進。也恭喜台積電劉德音董事長日前正式宣布將在日本九州熊本縣投資建廠，這是台日半導體供應鏈的重大成就，希望台日產業合作未來有更多成功的範例；並恭喜理事長黃教漳高票當選台北市進出口商業同業公會理事長。

林伯豐說，可以再度與日本各工商團體及宮城縣相聚，在此要特別感謝東亞經濟協會理事長黃教漳、日本交流協會、日本經團連30多位企業領導人，以及日本各工商團體會員線上踴躍參與，也感謝來自台灣的各位貴賓及產官學專家的參加。

林伯豐進一步表示，台灣已於今年9月22日提出申請加入CPTPP，感謝日本新內閣數度發言支持台灣。疫情期間，台灣人民對日本致贈的疫苗也銘感於心 ，日本和台灣是關係密切互相信賴的經貿伙伴，期盼在既有的穩固基礎上，與日本工商團體及產、官、學界各領域深化合作交流，並與日本交流協會密切合作，加強雙方在防疫、因應氣候變遷、科技交流，在產業創新、升級轉型及地方創生產業進行技術及投資方面的合作；期望台日雙方腦力激盪，讓與會企業獲得很多啟發，帶來疫情後新契機及新商機。