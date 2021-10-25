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瑩碩與健喬簽多項藥品長期合作意向書 擴大國內市占

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
瑩碩生技今日與健喬簽訂第一項暢銷降血脂藥品的合作協議，為雙方長期合作揭開序幕。（左起：健喬董事長林智暉、瑩碩董事長王健治）圖／瑩碩提供
瑩碩生技今日與健喬簽訂第一項暢銷降血脂藥品的合作協議，為雙方長期合作揭開序幕。（左起：健喬董事長林智暉、瑩碩董事長王健治）圖／瑩碩提供

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（25）日宣布與健喬信元（4114）簽署策略合作意向書，雙方將共同合作多項利基藥品並進行銷售與推廣。此外，也同步簽訂第一項藥品合作協議，為雙方的正式合作揭開序幕。

瑩碩生技表示，本次合作除再次展現瑩碩在產品選題與研發實力受肯定外，藉由健喬擁有豐富的藥品行銷經驗與搭建起的完善銷售通路，相信能大幅提升藥品市占率，創造多贏綜效。

今日簽約儀式由瑩碩董事長王建治與健喬董事長林智暉代表完成。根據第一項藥品的合作協議，健喬將取得瑩碩一項已上市藥品的所有權與銷售權，瑩碩則可收取簽約金與各階段的定額權利金。

瑩碩董事長王建治表示，雙方策略合作的品項涵蓋三高疾病、泌尿科、腎臟科等，皆有明確的利基定位，其中第一個合作產品是暢銷降血脂藥品「愛脂婷錠10／20毫克（Agitin Tablets 10／20mg衛部藥製字第059251號）」，國內僅有瑩碩供應學名藥，相信在健喬加入之後，將能進一步擴大該藥品的行銷能量與滲透率，搶下市場份額。

健喬長期和國內外優秀藥業策略聯盟，積極以增強產品線組合讓集團朝更多元化發展，健喬董事長林智暉表示，集團多年來隨著國際趨勢朝經銷代理、藥證購入、CDMO或區域合作的多面向策略聯盟發展，本次再與瑩碩生技建立長期夥伴關係，持續以合作創造雙贏為最重要的目標。

瑩碩王建治並指出，台灣製藥市場規模不大，若能強化同業間合作，整合產業上下游能量，這種群體戰策略將有助提升企業的營運效能。瑩碩本次與健喬簽署策略合作意向書，未來將繼續尋找有助公司長期發展的策略夥伴，透過互利雙贏的合作模式，追求永續成長。

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