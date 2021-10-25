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五倍券「暖商機」開打 抗寒家電詢問度飆升

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
多功能暖烘機下方附設掛架，暖房同時還可以烘乾毛巾。 圖/486團購提供
多功能暖烘機下方附設掛架，暖房同時還可以烘乾毛巾。 圖/486團購提供

多位氣象專家提醒今年冬天有機會發展成「反聖嬰」現象，示警入冬「會很冷」，去(2020)年氣溫一路狂降造成保暖商品大缺貨，今年不僅提前備貨，消費者詢問度更提前兩週湧現。適逢五倍券振興活動，消費者考慮期縮短、清空購物車速度快，無論陶瓷式、對流式、葉片式各類烘暖機、羽絨被都是熱銷品項，價格落在3,000元以內最為搶手。486團購預估今年保暖相關商品業績可較去年提升兩成。

486團購觀察表示，小資族偏好陶瓷式的電暖器，主因適用小空間、加熱快、價格也較實惠。美寧新推出的「蒸暖機」外觀設計小巧美型，特別搭載「加濕設計」，保暖同時可維持空氣濕度，解決一般陶瓷式電暖器容易乾燥的缺點，受惠五倍券活動一推出即登上熱銷品項。

為解決冬天浴室濕冷問題，搭載防潑水設計的對流式電暖器是民眾首選。價格不到3,000元的多功能暖烘機採用機械防潑水面板，不僅可垂掛於浴廁，外殼採防燙設計亦可直接平放於桌面或地面暖手或暖烘褲腳。去年首批1,000台七天即完銷，今年提前備貨三天已熱銷500台。

外觀時尚美型的挪威mill葉片式電暖器，開創封閉式結構設計，加速熱空氣均勻擴散，不耗氧外，亦可保持空氣濕度。另外，「多功能」的機型是消費者下手的關鍵字，可烘鞋、烘被、循環暖房、集中烘乾的KOM四合一多功能烘暖機買氣持續攀升。近一週羽絨寢具及可水洗冬被、烘鞋機的成長亦較上月成長一成。

蒸暖機設計精巧方便移動，價格也實惠。 圖/486團購提供
蒸暖機設計精巧方便移動，價格也實惠。 圖/486團購提供

保暖 團購

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