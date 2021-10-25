技嘉教育基金會捐防疫滅菌門 與新竹臺大分院齊心抗疫

技嘉（2376）教育基金會攜手肝病防治學術基金會，共同捐贈一座222奈米遠紫外線滅菌門給新竹臺大分院，於今（25）日在新竹臺大分院生醫醫院舉辦捐贈感謝儀式。

這座防疫滅菌門設置於生醫醫院竹北院區的門診大門出入口，為進出醫院的病人、家屬及全院同仁提供便利、安全、有效地消毒滅菌方式。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，儘管目前COVID-19疫情已趨緩，但防疫的相關措施仍舊無法鬆懈。尤其是醫院，應該為社區民眾、病人及同仁的健康及安全提供多一層的保障，有了這座防疫滅菌門，每次在出入醫院時，只要在此消毒短短的6秒鐘內，即可避免將病菌帶進帶出，不僅保護自己、保護院內的病人以及院外的家人朋友，讓大家都感到安心。非常感謝技嘉科技暨技嘉教育基金會葉培城董事長的熱心公益、慷慨捐輸，也感謝肝病防治學術基金會董事長許金川教授居中協助，成就這樁有意義的好事。

技嘉科技暨技嘉教育基金會董事長特助許戎得表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，每一個人無論是工作、就學、日常生活等方面都有很大改變，尤其是醫護人員身處防疫第一線，面對COVID-19疑似個案、確診者、以及其他就醫民眾，大家身心皆承受著極大壓力，看到他們為國家防疫所做的努力，默默地堅守在工作崗位上，讓人既感動又心疼。這次承蒙許金川教授牽成（台語），代表技嘉科技暨技嘉教育基金捐給新竹臺大分院這座「防疫滅菌門」，希望盡點綿薄之力，表達對醫護人員的支持以及對他們全力投入防疫工作的無限敬意，面對COVID-19這場艱鉅戰役，大家辛苦了！

這座運用222奈米波長的准分子燈設計而成的「防疫滅菌門」，當人通過此門時，222奈米波長的准分子燈會立即釋放出強大的光波能量，222奈米准分子波是通過破壞病毒體內的 DNA 來消滅病毒和細菌，根據病菌種類不同，在1~6秒極短時間內就可殺死人體表面帶有的病菌，經實際檢測數據顯示，新冠病毒可以在3秒內消滅。此外，准分子波最大的優點是，對人的眼睛和皮膚不會造成傷害，不會影響到人體的安全。