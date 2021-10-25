巨生醫奈米MRI顯影劑取得突破 發表於WMIC大會

巨生生醫（6827）自主研發的奈米MRI顯影劑-MPB1523獲得全球MRI顯影劑權威Stanford大學團隊採用，雙方合作進行大腦多形性膠質母細胞瘤 （GBM）的CAR-T細胞療法動物實驗，透過巨生醫自主研發的氧化鐵奈米微粒（IOP）技術，已完成腦癌MRI影像標記測試，並於今年全球分子影像大會（WMIC）發表。

巨生醫總經理王先知博士表示，公司研發的MPB1523奈米氧化鐵MRI顯影劑已於2018年2月通過美國食品藥物管理局（FDA）人體臨床試驗審查（IND），同意准予進行臨床二期試驗，並於2019年11月全球顯影劑研討大會（Contrast Media Research Symposium）正式發表後，受到國際顯影劑權威-美國史丹福（Stanford）大學教授Heike E. Daldrup-Link高度認可，並表示MPB1523的肝細胞癌MRI辨識準確率幾乎達到100%，肝癌細胞對比度較目前臨床使用產品高10倍以上，明顯優於目前市面上其他同業產品。

巨生醫於2020年4月底完成MPB1523臨床二期收案工作，其不良反應率僅3.84%，亦明顯低於同業平均水準的10-15%。未來MPB1523隨臨床三期試驗及取得藥證等進度推進，除了肝細胞癌的MRI檢測外，並可望應用在CAR-T細胞療法的體內即時追蹤顯影劑，協助醫療團隊提供病患更佳的治療方案。

巨生醫研發及經營團隊均來自工研院的「奈米國家型生醫計劃」團隊，多年來專注於奈米藥物開發平台，透過自主研發的兩個奈米技術平台-「奈米微粒」及「奈米微胞」，成功完成多項新藥臨床前期的開發。公司以氧化鐵奈米微粒（IOP）技術開發的MPB1523奈米氧化鐵MRI顯影劑，透過表面親疏水性質的調控，可使奈米氧化鐵粒子快速被免疫細胞吞噬，可清楚標示出惡性腫瘤，並且患者沒有重金屬沈積與引發腎病變的疑慮。

巨生醫研發副總經理許源宏博士進一步指出，巨生醫與史丹福大學合作CAR-T細胞療法實驗，採用巨生醫研發的奈米MRI顯影劑-MPB1523，進行大腦多形性膠質母細胞瘤 （GBM）的CAR-T細胞療法動物實驗，CAR-T療法在實體腫瘤治療成功的首要關鍵是這些細胞需有效進入腫瘤，但是目前臨床上並無相關的免疫細胞體內即時追蹤技術或產品，造成醫師在治療過程中無法即時得知細胞是否進入腫瘤，通常必須完成所有療程才能評估治療成效，如果無效也無法補救且錯過黃金治療期。

史丹福大學本次採用公司以奈米氧化鐵微粒研發的MPB1523奈米MRI顯影劑，可成功標記於CAR-T細胞並賦予體內即時追蹤的功能，動物實驗結果清楚標示出CAR-T進入腦瘤影像，未來臨床使用時可以讓醫師更精準的預測治療效果或即時的做出反饋，增加治療的成功率。目前該實驗結果已於今年WMIC大會中發表成果，未來可望將MPB1523檢測適用範圍從肝細胞癌，延伸至CAR-T細胞追蹤等對辨識度需求更高的病症。

根據專業研究機構Global Industry Analysts， Inc報告統計，2020 年全球顯影劑市場約為49億美元，2021~2027 年年複合成長率為CAGR 3.9%，預估2027年全球顯影劑市場規模可達 64 億美元。在 MRI 檢查中，最普遍使用的顯影劑是含釓 （Gadolinium， Gd）顯影劑，但釓離子為鑭系重金屬元素，本身具有毒性，必須極度穩定的化合物結合降低重金屬殘留，產品穩定度較難掌控，而釓離子的腎毒性與腦部堆積的疑慮亦受到相當的關注。