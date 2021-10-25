台泥120億打造鋰電池工廠 與高雄市府聯手打世界盃

台泥企業團投入綠電儲能電池產業，在高雄小港設三元能源科技高雄鋰電池廠，今天舉行新建工程動土。行政院副院長沈榮津指出，電池產業與政府能源轉型政策以及國際淨零碳排議題息息相關，期許台泥與旗下子公司帶領台灣在電動車及儲能產業與國際接軌。

台泥企業團董事長張安平表示，水泥業無法達到碳中和，於是積極使用替代燃料減碳，並投入綠能發展。高雄市長陳其邁說，高雄是台泥的「起家厝」，肩負招商重任的他歡迎廠商來投資，市府會幫忙解決一切疑難雜症。

沈榮津表示，政府在2025再生能源發電占比要達到20%，再生能源因其間歇性的特性，要有配套的儲能系統，儲能系統裡面最重要的就是電池，所以電池在國家能源轉型很重要。淨零排放已是全球共識，很多國家也在車輛電動化的進程上進行宣示，根據工研院產科國際所IEK的資料，2037年電動車會超過油車，產值會超過手機的2.3倍，到2040年產值達到2兆美金。

「高雄市希望跟台泥、三元能源科技，一起打『世界盃』！ 」陳其邁說，台泥的起家厝就在高雄鼓山，一直是高雄現代化工業化的基礎，三元能源科技在小港的投資，意味著產業的重新定錨，未來高雄將成為能源科技的發展重鎮。

張安平表示，水泥是人類文明的黏著劑，沒有水泥便沒有基礎建設。水泥業以現在的科技，沒有辦法完全做到淨零排放，但台泥承諾降碳，2030年減碳30%，2050年預拌混凝土零碳，除了積極使用更多替代燃料與原料達到減碳外，更致力投入綠電、儲能、電池、碳捕獲以及碳匯造林等領域的發展。

張安平強調，21世紀將是能源的世紀，未來的經濟體系是建立在移動式的、可儲存的能源，而電池將是其核心。

台泥指出，所屬三元能源科技初期將投入120億，此座鋰電池工廠預計在2023年啟用，產能1.8GWh，一年可以生產約2萬4千台電動汽車所需長程電池量，加上原本旗下的電池大廠「能元科技」，台泥一年電池總產能將提升至3.2GWh。

三元小港廠未來也將比照半導體業的高度自動化，走向精密製造，對製程、製造及對環境的要求都將是高標準。三元能源科技預計將延攬上百位高素質高學歷的工程及研發人員，並將研發團隊擴大深入，在南科的能元科技持續產品研發，在高雄的三元能源科技則專注製程研發。