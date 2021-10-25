產業六級化 縣府協助台東大學取得食品生技工廠登記證

「我們有MIT(Made in Taitung)的優質農產品加工製造品」，台東縣政府團隊與中央努力協調，國立台東大學食品生技工廠正式取得工廠登記，台東縣長饒慶鈴今頒發工廠登記證給校長曾耀銘。饒慶鈴說，透過學術研究能量，結合台東優質的農產品，在台東大學食品生技工廠生產製造，為台東開發出更多具台東特色的產品。

縣長饒慶鈴說，台東大學食品生技工廠是她擔任議長任內，縣府及台東大學共同研究提出東部生物經濟六級產業4.0計畫，爭取花東地區永續發展基金補助，歷時3年籌備與建置，今正式取得工廠登記證，為大學與縣府合作推動產業六級化的典範。

饒慶鈴說，台東具備豐富物產資源，卻缺乏良好研發環境、自動化工廠，相關農特產品與高價值生技保健產品僅由小型手工生產。當面臨大量生產，需由西部工廠代工，容易造成工廠在大量生產時，因不瞭解產品與缺乏有效製程測試，導致產品無法達到高品質而限制發展。

台東大學食品生技工廠正式取得工廠登記證後，未來在台東生產的優質農產品，即可在地二級加工製造，降低農民的外運成本，生產的台東在地優質產品也可在各大販售通路上架販賣。

縣府財政及經濟發展處指出，台東大學與縣政府合作「東部生物經濟中心食品生技先導工廠」，2019年10月啟用與試營運，工廠有食品生物科技產品研發與量產設備外，全廠區搭載HEPA空調，打造優質潔淨的食品生技先導工廠。並於去年9月11日正式營運，為提升產品研發與生產品質，陸續取得國內外食品品質與安全驗證，包含ISO22000國際認證與HACCP等食品安全驗證，今年5月取得清真認證。

縣府指出，台東大學10月取得工廠登記證，成為全國國立大學中唯一具備工廠登記的食品生技工廠。取得工廠登記證後，地方微型企業與創業者可與台東大學食品生技工廠產學合作，研究開發產品，未來可在各實體與網路平台銷售。