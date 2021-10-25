未來房市交易趨勢 台經院：價格居高不下成新常態
台經院今（25）日公布9月三大產業營業氣候測驗點，其中值得關注的是，營建業測驗點已連三月走升，台經院表示，房市多頭格局穩固，價格居高不下將成為新常態。
9月營建業營業氣候測驗點為110.82點，較8月顯著上揚3.78點，也是連續第三個月走升。
台經院指出，隨著國內疫情限制逐漸鬆綁，賞屋人數明顯回溫，加上低利、資金潮環境延續，有利於購屋需求成長，因此9月六都建物買賣移轉件數較8月大幅成長，且在疫情趨緩下，房建投資動能恢復，建商先建後售的作法也使得住宅新建開工規模增加，加上各地大型廠辦陸續動土興建，有助於拉抬整廠投資金額，故營建業看好當月與未來半年景氣表現。
不動產業方面，9月五大不動產仲介業者交易量普遍較8月上揚1~13%，為連續三個月的上揚，至於2021年9月六都建物買賣移轉件數較8月上揚27.7%，主要是8月全國疫情警戒已降至二級，不管是供給或需求面，均出現擴張的局面。
展望未來，台經院表示，廠商看法多以正面看待，顯然房市多頭格局趨勢仍穩固，短期內房市量小增、價格居高不下，將是未來市場的常態。
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