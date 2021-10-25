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瘋養毛孩！前9月就增16萬 這類住宅吸買家

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
養毛孩的人越來越多，寵物友善住宅，將成為吸引買家目光的新趨勢。圖／台灣房屋
養毛孩的人越來越多，寵物友善住宅，將成為吸引買家目光的新趨勢。圖／台灣房屋

房仲統計指出，國人養小孩越來越少，養毛小孩卻是日益增多，寵物相關店面商機大，寵物友善住宅也愈來愈夯。

台灣房屋統計內政部最新資料，今年9月全國新生兒出生人數約1.34萬人，創27年來同月新低點，累計今年前9個月，新生兒出生登記數約11.2萬名，比去年同期減5%。

另根據寵物登記管理資訊網統計，全台貓、狗新增認養登記數量，高達16.1萬隻，年增約2%，毛孩大幅超車小孩4.9萬名。換算平均每3.5分鐘有一小孩出生，但毛孩卻是每2.4分鐘就有一隻成為家庭新成員，新萌寵增加速度飛快。

全台最愛養毛小孩的縣市，台中市以約2.3萬隻居冠，其次為新北與高雄，皆逾2萬隻，第4-6名為台北市、桃園市及台南市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人不婚、不生的態勢越趨明顯，尤其在都會區，少子化加上生活壓力影響下，讓不少人轉而投入療癒系的萌寵懷抱，成為生活中的好伴侶，也因此帶動龐大的毛小孩經濟學。

如寵物用品、美容、寵物友善餐廳、旅館、動物醫院等不斷增多，甚至還有寵物幼稚園、專屬醫療保險，足見這群毛孩不僅攻占民心，也逐漸改變未來商業與生活環境模式。

由於這類寵物店面，多半需要較大的空間，且偏好前有空地的透天型店面，或具備車位的社區型店面，方便顧客臨停，以北部地區來說，多半開設在蛋白區，租金價格較低，而中南部地區，租金相較北部親民，因此具集客力的市心精華區，店面租賃更搶手。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，養毛孩需要足夠的活動空間，讓飼主們對住宅的需求也跟著改變，像是公園宅、大坪數陽台、透天等產品就備受毛孩家長青睞，高雄更有知名豪宅為了迎接這群貴客，特別規劃「毛孩公設區」，除了提供大平台活動空間，還設有洗腳區、家長休息區等，這類寵物友善住宅，都成為吸引買家目光的新趨勢。

李家妮指出，以往不少社區大樓都設有禁養令，隨著飼養毛孩的人口增多，民眾對寵物友善度也提高，社區禁養率已有逐漸減少的趨勢，不過為維護社區衛生與安寧，飼主仍須對毛孩教養把關，才能共同創造友善的居住環境。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
養毛孩的人越來越多，寵物友善住宅，將成為吸引買家目光的新趨勢。圖／台灣房屋
養毛孩的人越來越多，寵物友善住宅，將成為吸引買家目光的新趨勢。圖／台灣房屋

寵物 新生兒

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