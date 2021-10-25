打房打到誰？都會區租金暴升、桃園年漲15%

主計總處公布9月租金指數，國內租金在疫情期間短暫微幅下跌後，8、9兩月明顯攀升，連兩月創歷史新高。有網友表示，政府7月打房政策連發，但不只房價上漲，租金也漲，到底打房政策打到誰？

根據主計總處統計，國內租金自2011年3月以後一路上揚，長達10年期間，僅兩個月持平，其他都是每月上漲。一直到今年5月，因疫情關係，租金指數才出現首度下跌，但8月起又開始回升，而且連續創高。

以實際租金來看，根據屋比房屋統計，七大都會區今年網路待租住宅租金開價都呈仰角直上漲勢，過去五年來租金開價漲幅約20%~34％，但今年10月，租金開價和去年相比，漲幅多在一成以上，其中桃園高達15%，台北也漲12%。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，目前台北市平均租金已突破每坪1,700元，一間10坪套房就要1萬7，北市除了高房價讓人買不起，也開始出現租不起的狀況。

而由於北市上班租屋人口外移，造成新北、桃園租金五年來飆漲幅度也加大。新北今年10月平均租金開價1125元，比起5年前2017年的836元，大漲34%。一間10坪套房租金要價也從先前平均8300元，漲至1.1萬元。

另外桃園近五年租金開價也有32%漲幅，每坪租金也來到800元以上。

不只北部，中南部這幾年新推建案多，帶動租金同步大幅上揚，近五年也都有2到3成的上漲，目前每坪租金都要800元以上，10坪套房都要8000元。以往租金基期較低，買不如租，但這幾年主要都會區租金漲勢都優於房價漲勢，即便不買房，租屋壓力大幅攀升。

陳傑鳴表示，政策打房不斷，但房價漲，租金也漲，主要是政府打房調升「持有成本」，包括提高房屋稅、囤房稅、豪宅稅與獲利空間(如房地合一稅)，都讓屋主將部分成本「轉嫁」給租屋族，加上房價壓不住，屋主取得成本持續攀高，租金因此跟著水漲船高。