碳排大戶條款將上路 張安平：反對一刀切的碳費

環保署最近預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，預計2023年起將對國內電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等碳排大戶收取碳費，包括台泥等國內288家企業將首當其衝。對此，台泥（1101）董事長張安平今天表示雙手贊成落實碳權、碳稅（碳費）和碳交易，但必須配套，他反對一刀切的碳費收取。

張安平表示，碳本來就有Cost（成本），如果沒有把排碳當做成本，那講減碳只是空話，永遠降不下來。因此他舉雙手贊成國內應該落實碳交易制度。

但是他反對一刀切的碳費收取。以政府擬針對碳排大戶收取碳費，他試問，這裡頭288家企業，有多少公司知道自己的碳足跡？如果不知道碳足碳，那要怎麼打稅？這方面台泥走得很早，清楚碳足跡的盤點需要花很長時間，很多企業現在根本還沒開始，只剩一年時間根本趕不及，政府不能蒙著頭做。

他表示，台泥內部做過模擬，結果顯示「碳交易」帶來的減碳效果遠勝過「碳稅（碳費）」，因為碳費是齊頭式、所有業者都一樣，例如每噸收取5%的碳費，最後結果就是大家都把這5%轉嫁出去，很難達到減碳效果；相較之下，碳交易是減碳做不好的公司，去補貼做得好的公司，這一來一回，競爭優勢就被拉開了，這才會讓大家真正產生動機去做減碳。

針對政府擬實施碳費，張安平提出三點建議，一是碳足跡一定要先做，否則拿什麼來打稅？第二他主張進口產品也要打稅，這樣大家競爭才公平；第三，各產業或公司，例如半導體業和水泥業，對於碳費的價格敏感度是不一樣的，未來一旦實施碳費或碳交易，很可能發生強的人把所有碳權全買光了，這樣弱的人要拿什麼東西去平衡他的碳排？