台泥超級電池工廠今動土 張安平：未來複製世界各地

台泥（1101）傾全力布局綠色能源，旗下子公司三元能源科技擬耗資120億元，在高雄小港打造台灣第一座超級電池工廠，今天舉行動土典禮，新廠預計2023年完工啟用。台泥集團董事長張安平表示，這只是Pilot（前導計畫），台泥布局綠能要打國際級的仗，未來不排除複製到其他世界各地。

今天三元超級電池工廠動土典禮眾星雲集，包括行政院副院長沈榮津、高雄市長陳其邁、經濟部工業局長呂正華、高雄市經發局長廖泰翔都親自出席見證。

張安平表示，高雄是台泥的發源地、起家厝，此次落腳的小港廠舊址，40年前原本是個紙廠，專門生產包裝水泥用的紙袋，如今台泥要在這個地方打造國際尖端的超級電池工廠，象徵台泥伴隨港都，邁向高科技重鎮。未來三元小港廠將比照半導體業的高度自動化，走向精密製造，對製程、製造及環境都將採高標準要求，公司預計會延攬上百位高素質、高學歷的工程及研發人員，帶來工作機會。

台泥一出手，就大手筆斥資120億元，引發各界矚目。但張安平說，這還只是個前導計畫，這座鋰電池新廠，規劃產能1.8GWh，換算一年大約可生產約2.4萬輛電動汽車所需的長程電池量，這個數字對照全球汽車市場規模只是小巫見大巫，更何況三元小港廠所生產的電池未來可以應用在儲能等各方面。如果成功，台泥會把三元小港廠複製到世界更多地方。

張安平強調，台泥集團布局綠能是要打國際級的仗，像是台泥今年7月才剛投下1.32億歐元（約新台幣44.7億元），收購入主歐洲儲能公司NHOA，一躍成為全球儲能系統建置容量第四大的公司，與Fluence、NEC和Tesla（特斯拉）等頂尖企業並駕其驅。NHOA＋台泥的儲能團隊，合計約300多人，成員國籍就將近30個國家，十足的國際化。