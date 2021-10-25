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中美製藥投入公益80餘年獲金傳獎、華人公益大使雙殊榮

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
中美製藥品牌總監林宜琳代表董事長林本源受勳「華人公益大使」。中美製藥提供
中美製藥品牌總監林宜琳代表董事長林本源受勳「華人公益大使」。中美製藥提供

中美兄弟製藥自1936年創業以來，默默耕耘守護台灣，集團以企業力量投入公益至今80餘年從未間斷，於今年同時獲得「華人公益大使」與「誠信品牌金傳奬」雙項殊榮。

中美製藥董事長林本源此次獲選為2021年度「華人公益大使」，彰顯其對台灣社會的個人奉獻。此外，中美製藥85年來秉持穩健踏實的誠信經營理念，也同步榮獲此次華人公益節「誠信品牌金傳獎」，可說是實至名歸。

林本源表示，身為老字號家族企業，傳承四代人的傳家理念與家族精神就是「以善以愛傳家」，誠信務實經營，並努力用企業力量回饋社會，在製藥產業發揮專業能力，持續用心推出安全、有效、值得信賴的產品，守護全民健康。

「華人公益節」邁入第四年，從公司治理、企業誠信、社會參與、環境保護等四大面向，來探討企業如何從利他精神出發，創造社會價值。

林本源表示，今年正好是中美製藥慶祝85年，獲得公益大使與誠信品牌雙殊榮，意義實屬重要，對中美製藥來說是一種鼓勵更是肯定。

中美製藥投入公益活動範圍涵蓋偏鄉教育、健康知識分享、緊急急難救助、弱勢族群照顧、國際賑災等。如2020年全球受新冠疫情影響甚大，中美製藥積極支持政府防疫工作，捐贈1.5萬份物資及保健產品，給各縣市政府做為居家防疫用，為民眾帶來貼心照護。

不僅如此，疫情爆發期間更協助人安基金會，於近期政府弱勢疫苗抗疫計畫中，捐贈施打疫苗後可減輕不適的物資，讓政府同時兼顧防疫並協助弱勢施打疫苗。

另感念一線醫護人員抗疫辛勞，也捐贈雙北醫院餐盒，廣獲各界公益團體肯定與好評。

林本源強調，中美製藥至今傳承至第四代，除了傳承祖輩良心製藥精神外，更期許品牌成為大眾精準保健與實現自我療護的好夥伴。

作為第四代接班人，中美醫藥集團副總經理林命權此次代表企業領獎時提到，現代的消費者除重視健康理念以及品牌傳達的內涵外，更多消費者在意品牌對環境、對社會的友善。

因此在產品研發部分，中美製藥的團隊更加貼近消費者需求，開發別具巧思，解決消費者痛點的產品，並將中美的良善理念帶入，同步透過企業基金會提供正確的健康知識，期能真正守護大眾健康，提供全方位的健康解決方案。

林命權表示，除了在醫藥領域上的用心外，中美製藥更將公益與回饋鄉里內化為企業經營的一部份，堅信永續經營的企業，必須建立在良善的力量與不忘本的初衷上。

中美製藥獲頒「誠信品牌金傳獎」，由集團副總經理林命權代表領獎。中美製藥提供
中美製藥獲頒「誠信品牌金傳獎」，由集團副總經理林命權代表領獎。中美製藥提供

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