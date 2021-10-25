廚衛領導大廠成霖創辦人暨榮譽董事長歐陽明 因病辭世

台灣水龍頭與衛浴大廠成霖企業（9934）創辦人暨榮譽董事長歐陽明，於10月23日晚間因病辭世，享年70歲。

歐陽明於1979年創辦成霖企業，致力於廚具及衛浴設備相關領域發展，奠定了成霖在全球廚衛產業領導地位。

成霖於2019年完成二代接班，由長子歐陽玄接任董事長之職，歐陽明則退居幕後輔導，並熱心投入公益活動，透過創辦的公益傳播基金會倡導公益、公義之議題，扶助社會弱勢。

歐陽明曾獲2009年安永創業家大獎， 並曾任磐石會第五屆會長、大陸台企聯第二屆副會長、海貿會理事、台中扶輪社會員、公益傳播基金會董事長，以及《曾經的年代》作者。

歐陽明於1951年出生於基隆，原是貿易商，但創業以來靠著不斷地併購，由水龍頭業，再轉進衛浴陶瓷領域；另也從製造業，再跨足通路業，帶領成霖不斷擴大事業版圖。

歐陽明認為只做水龍頭，在市場及品牌發展都不夠寬廣，想跨足衛生陶瓷，不應只是賣水龍頭而已，而是必須朝多角化方向發展。

成霖2003年併購生產衛浴陶瓷的美商Gerber，再併購由韓商與中國合資的山東美林衛浴；2004年併購行銷水龍頭的德國Lenz；2006年又併購台灣的麗舍生活國際，跨足經營高級廚房器具及衛浴配件批發零售市場，同年也併購安德成科技，跨足淨水器製造與銷售市場。

成霖2007年併購下英國PJH，逐步打造水龍頭及衛浴陶瓷的事業王國。2019年歐陽玄接任董事長後，成霖將旗下控股品牌麗舍生活國際100％股權出售給奇點億家公司，總交易金額新台幣4.3億元；後續又收購墨西哥知名陶瓷製造廠NAMECE, S. DE R.L. DE C. V. 的機器設備與存貨，建立中南美洲生產基地。