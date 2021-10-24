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航空城優先區千戶搬遷買租房 大園觀音房市漲直奔2字頭

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園航空城優先搬遷區居民紛搬遷買房、租房，大園、菓林及觀音草漯等地房價、房租水漲船高，房價直奔2字頭。記者曾增勳／攝影
桃園航空城優先搬遷區居民紛搬遷買房、租房，大園、菓林及觀音草漯等地房價、房租水漲船高，房價直奔2字頭。記者曾增勳／攝影

桃園航空城計畫優先搬遷區地上物拆遷最後期限將到，市政府11月實質開發動工，優先區上千戶居民為領取獎勵金紛紛就近買房、租房，造成大園市區、菓林及觀音草漯等地房價、房租水漲船高，大園徵收區里長今天下午直言徵收戶買房、租房需求，附近房價大漲。多位房仲業者認為，航空城優先搬遷區居民買房、租房需求大，大園、菓林及觀音草漯等地區房市行情直奔2字頭以上。

航空城優先搬遷區470公頃區段徵收土地，本月底前完成拆遷，可領取搬遷獎勵金25%、房租補助80萬元及人口搬遷費一倍獎勵，大約1000棟房子建物，市府地政局表示，扣除重估申請展延和入住中繼社宅申請延後居民之外，其他多數居民在本月底前完成搬遷送件即可領取搬遷獎勵金。

大園區里長聯誼會長林有財認為，這個月底前，優先搬遷區居民紛紛買房、租房搬遷，才可領取搬遷獎勵金一倍獎勵，市場需求下，附近大園、菓林、觀音草漯等地房價、租金就一定會上漲。海口里長鄭清木說，該里優先搬遷區約20戶，就近買房或租房，造成菓林、大園或觀音草漯當地房價漲到20多萬元。

大園土地開發業者戴財丁分析，優先搬遷區要買房、租房的人太多，大都鄰地就近到大園、觀音草漯、青埔等地買房或租房，青埔中古屋動輒每坪30多萬元，相較大園菓林、觀音草漯等地房市行情新成屋每坪20多萬元較易下手。

台灣房屋大園分公司業務副總鄭靜雅表示，航空城優先區搬遷期限至本月底，搬遷居民很多，買房、租房需求大，造成附近房市行情上漲，大園市區、菓林地區新成屋每坪20多萬元、中古屋約16萬至20萬元，觀音草漯地 區新成屋每坪約18萬至22萬元、中古屋約13萬至16萬元之間。

桃園航空城優先搬遷區居民紛搬遷買房、租房，大園、菓林及觀音草漯等地房價、房租水漲船高，房價直奔2字頭。記者曾增勳／攝影
桃園航空城優先搬遷區居民紛搬遷買房、租房，大園、菓林及觀音草漯等地房價、房租水漲船高，房價直奔2字頭。記者曾增勳／攝影

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