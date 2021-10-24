東生華新複方新藥與默沙東藥廠專利訴訟 東生華勝訴

東生華（8432）今（24）日宣布，新複方新藥RETA19與默沙東（Merck Sharp & Dohme，MSD）藥廠的專利訴訟案，由東生華取得勝訴，RETA19也已於本月19日收到衛生福利部審查完成通知。預計於11月領取藥證後，進入健保核價階段，提供高血脂病患全新選擇，並可大幅降低高血脂健保藥物給付支出的龐大財務壓力。

東生華表示，公司收到台灣智慧財產及商業法院通知，針對默沙東藥廠起訴東生華新複方新藥RETA19涉及專利侵權案做出判決，駁回默沙東全部的訴訟請求，並要求默沙東承擔所有訴訟費用，由東生華取得全部勝訴。

東生華指出，新複方新藥RETA19的其中一活性成分，與默沙東產品成分重疊，即便東生華於提出RETA19上市申請時，已依相關規定對默沙東專利提出不侵權聲明（P4聲明），默沙東卻仍對東生華提起專利侵權訴訟，試圖阻擋RETA19取得藥證許可。

本次東生華挑戰P4勝訴，證實新複方新藥RETA19並無侵權以外，同時已收到衛生福利部審查完成通知，無疑對台灣製藥業新藥研究發展能提升莫大的信心。

東生華表示，新複方新藥RETA19為市場上Statin類固定劑量複合型藥品，主要適用於需要高強度的降血脂藥品的病人族群，藉由帶給病人更好的服藥順從性來有效控制高血脂的狀況。目前市面上以Statin為基礎的固定劑量複合型藥品，約占整體降血脂藥品市場的15%，同時在處方量上仍維持每年10%的成長。預估每年能造福3萬名以上的高血脂患者。

東生華近期在研發上有諸多成就，包括取得台灣第一張生物新藥藥證、完成首個亞洲族群銜接性試驗用於治療心絞痛的新成分新藥並成功上市，以及進行中的生物相似藥研發專案，預計自2019年起五年內至少三個新藥上市。複方新藥RETA19即為第二個新藥，進度表現相當亮眼。

東生華表示，公司因應大環境採雙軌並進發展，在創新醫療面向瞄準多種癌症基因的檢測，與韓國、英國、法國、德國等地的實驗室合作。提供全人類醫療前期篩檢，早期檢測癌症基因帶原可能性；醫療中期標靶藥物對應檢測，提供更精確的判讀數據輔助醫療診斷；後期癌症復發追蹤，相較影像能更早預防及時治療。東生華提供醫療前、中、後期全方位的醫療服務，一同邁向更卓越的健康。