快訊

規模6.5該地30年最大！ 氣象局：未來3天恐有規模4餘震

【刪Q之後】趁勝追擊「清昶」？ 國民黨認有四大隱憂

宜蘭連續二起地牛翻身 竹科六園區無恙

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

宜蘭南澳鄉、大同鄉今（24）日中午13時11分、及13時12分，連續發生兩起芮氏規模6.5、及5.4的有感地震，北台灣震度分別為4級、和3級。竹科管理局副局長陳淑珠表示，竹科轄下六個園區均營運正常，水電氣也如常供應。

根據中央氣象局地震報告資訊，今天下午13:11:34宜蘭縣南澳鄉發生地震深度66.8公里、芮氏規模6.5的地震，北台灣均為4級震度。緊接著13:12:42於宜蘭縣大同鄉地震深度67.3公里、芮氏規模5.4的地震，北台灣震度為3級。

竹科週邊明顯感受到先是上下震動，然後是左右搖晃的地震，搖晃時間超過兩分鐘。

人在東歐的竹科管理局局長王永壯，也即時掌握竹科動態，他表示，據他了解，地震沒有造成影響，竹科運作正常，水電也都如常供應。竹科管理局副局長陳淑珠證實，竹科轄下六個園區均營運正常，沒有異常事故回報。

地震 竹科

延伸閱讀

東部強震 台積電竹科廠一度緊急疏散

相關新聞

十一長假效應發威 航空貨運歐洲線近期漲幅度約18%

中國十一長假結束效應已開始發威，原本第4季就是航空貨運旺季，疫情因素還是持續干擾市場銷售模式，網購及跨境電商的需求依舊很...

世界先進新竹與桃園廠一度緊急疏散 目前人員已返回

世界先進公司今天表示，關於今日下午13時11分發生在宜蘭縣規模6.5之地震，公司位於新竹及桃園的三座晶圓廠內測得的震度均...

產業追蹤／歐盟突圍 啟動創新戰略

國際供應鏈受新冠肺炎疫情衝擊，歐盟內部與外部市場的需求也大幅減少；根據歐盟統計局（Eurostat）資料，2020年歐盟...

產業追蹤／產業強化國際鏈結 四路並進

出口是台灣經濟命脈，根據世界貿易組織（WTO）資料統計，2020年台灣產品共出口至213個國家和地區，也就是與全球超過9...

淨零碳排 助攻電動車商機

由於全球溫室氣體大量累積，導致氣候變遷朝向極端化發展，世界各國皆蒙其害。2015年《巴黎宣言》指出，全球交通運輸領域的溫...

海外置產王／美鳳凰城房產 投資熱點

鳳凰城是美國亞利桑那州最大城市，區域不僅氣候宜人、觀光產業蓬勃，更擁有高科技產業聚落聚集，且多家大型國際企業總部設置於此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。