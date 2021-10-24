宜蘭連續二起地牛翻身 竹科六園區無恙

宜蘭南澳鄉、大同鄉今（24）日中午13時11分、及13時12分，連續發生兩起芮氏規模6.5、及5.4的有感地震，北台灣震度分別為4級、和3級。竹科管理局副局長陳淑珠表示，竹科轄下六個園區均營運正常，水電氣也如常供應。

根據中央氣象局地震報告資訊，今天下午13:11:34宜蘭縣南澳鄉發生地震深度66.8公里、芮氏規模6.5的地震，北台灣均為4級震度。緊接著13:12:42於宜蘭縣大同鄉地震深度67.3公里、芮氏規模5.4的地震，北台灣震度為3級。

竹科週邊明顯感受到先是上下震動，然後是左右搖晃的地震，搖晃時間超過兩分鐘。

人在東歐的竹科管理局局長王永壯，也即時掌握竹科動態，他表示，據他了解，地震沒有造成影響，竹科運作正常，水電也都如常供應。竹科管理局副局長陳淑珠證實，竹科轄下六個園區均營運正常，沒有異常事故回報。