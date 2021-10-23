全聯買大潤發 潤泰集團對賣股回應了

對於處分手中大潤發持股予全聯、成就此收購案，潤泰新（9945）今（23）日表示，會處分手中持股主要是考量量販市場未來「大者恆大」趨勢，且過去1、20年大潤發沒有什麼展店，尤其電商衝擊，影響實體量販店的營業規模不斷縮小，加上此次交易案買方出的價格不錯，因此願意出手手中持股，成就此次全聯收購大潤發交易案。

潤泰新分析，未來零售業就是「大者恆大」趨勢，尤其在數位網路時代之下，零售業不論是量販店或是超市也需要深耕虛擬通路，誰能把「虛實整合效益」發揮最大，誰就是贏家。

從全聯近年動作來看，近年不僅店數規模愈來愈大，尤其積極投入發展虛擬通路，像是第三方支付PX PAY、結合網路平台的外送服務通路，看得出來全聯在數位網路上的用心布局。

潤泰新指出，台灣大潤發過去1、20年沒有什麼展店，且市場又因電子商務興起、營業規模不斷縮小，加上集團手中持股少不能掌控經營，在投資效益小且此次交易價格不錯之下，願意與大股東一起處分手中持股，促成此交易案。