台中市瘋創業嘉年華熱鬧登場

台中市公司、商業登記家數成長數蟬聯五季六都第一，創業蓬勃發展，台中市經濟發展局為吸引青年創業落地台中，今(23)日在老虎城購物中心舉辦「瘋創業嘉年華」，現場民眾參與踴躍，共同體驗青創夢想成真的美好，見證台中不僅是宜居城市，更是創業最好的選擇。

經發局長張峯源表示，創業需要衝動，把握機會去做，市府以青創夢想家創業一條龍服務，不遺餘力地為創業青年移除路障，嘉年華是市府青創輔導成果展現，以「瘋創業」為題，創意、創新、創業三區，鼓勵青年勇敢創業，成就人生夢想。

經發局表示，特別邀請國際青年商會「在地優秀青年創業家選拔」得獎者，HiFIVE 品牌創辦人兼執行長黃翊宸、台卷木建材有限公司負責人黃昱哲、沃克未來文化有限公司徐銘遠及尊任有限公司蔡依凝，分享創業甘苦談。

經發局補充，現場40多家業者在各領域均有傑出表現，在創意區，例如野沃為協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品，桐享文創透過藝術互動體驗旅行與職人傳統工藝相關產品，用服務設計串結產品及品牌理念。

創新區部分，例如輔人科技自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制，可於床墊下量測生理訊號，智高將一般積木玩具加入科技元素，點晴科技運用AIoT技術設計銀髮族防失智的用品；創業區，例如寬心園以台中市為據點，已成為蔬食餐飲領導品牌。

活動搭配台中購物節熱潮，消費滿500元即可參加扭蛋遊戲與抽獎活動。現場除展攤外，更安排全天緊湊的舞台活動，有創業talk、創新體驗、創意走秀等。