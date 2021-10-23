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台中市瘋創業嘉年華熱鬧登場

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「瘋創業嘉年華」現場民眾參與踴躍，共同體驗青創夢想成真的美好。記者宋健生/攝影
「瘋創業嘉年華」現場民眾參與踴躍，共同體驗青創夢想成真的美好。記者宋健生/攝影

台中市公司、商業登記家數成長數蟬聯五季六都第一，創業蓬勃發展，台中市經濟發展局為吸引青年創業落地台中，今(23)日在老虎城購物中心舉辦「瘋創業嘉年華」，現場民眾參與踴躍，共同體驗青創夢想成真的美好，見證台中不僅是宜居城市，更是創業最好的選擇。

經發局長張峯源表示，創業需要衝動，把握機會去做，市府以青創夢想家創業一條龍服務，不遺餘力地為創業青年移除路障，嘉年華是市府青創輔導成果展現，以「瘋創業」為題，創意、創新、創業三區，鼓勵青年勇敢創業，成就人生夢想。

經發局表示，特別邀請國際青年商會「在地優秀青年創業家選拔」得獎者，HiFIVE 品牌創辦人兼執行長黃翊宸、台卷木建材有限公司負責人黃昱哲、沃克未來文化有限公司徐銘遠及尊任有限公司蔡依凝，分享創業甘苦談。

經發局補充，現場40多家業者在各領域均有傑出表現，在創意區，例如野沃為協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品，桐享文創透過藝術互動體驗旅行與職人傳統工藝相關產品，用服務設計串結產品及品牌理念。

創新區部分，例如輔人科技自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制，可於床墊下量測生理訊號，智高將一般積木玩具加入科技元素，點晴科技運用AIoT技術設計銀髮族防失智的用品；創業區，例如寬心園以台中市為據點，已成為蔬食餐飲領導品牌。

活動搭配台中購物節熱潮，消費滿500元即可參加扭蛋遊戲與抽獎活動。現場除展攤外，更安排全天緊湊的舞台活動，有創業talk、創新體驗、創意走秀等。

壓軸是后里在地經營70年的老牌洗衣店「萬秀的洗衣店」，第三代推手張瑞夫現身說法，老店重生、翻轉理念「珍惜所有時尚，讓循環發生」，讓民眾現場感受台中創業活力。

寬心園以台中市為據點，已成為蔬食餐飲領導品牌。記者宋健生/攝影
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吸引青年創業落地台中，「瘋創業嘉年華」今日在老虎城購物中心舉行。記者宋健生/攝影
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敬統實業以「奧斯汀」品牌進軍市場，是國內寢飾用品生產龍頭。記者宋健生/攝影
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創業 青創

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