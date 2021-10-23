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不止收購大潤發 全聯要在岡山打造智慧冷鏈物流中心

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
全聯超市已經在岡山設置物流中心，未來還要建置智慧化冷鏈設備。圖／高市經發局提供
全聯超市已經在岡山設置物流中心，未來還要建置智慧化冷鏈設備。圖／高市經發局提供

全聯福利中心昨晚宣布收購大潤發股權。高雄市府經發局指出，全聯實業10月20日標得岡山本洲工業園區萬坪土地，未來分兩階段，共投入80億元建置智慧化冷鏈物流中心，日後會是全聯企業全台最大智慧物流園區。

2018年，全聯實業在岡山本洲產業園區投資9.8億元，打造自動化物流中心，近日更擴大規模標下其他園區用地。經發局指出，今年7月進行「管理及商業服務使用」萬坪土地標售，全聯以約13.8億元金額得標，市府已正式核准。

經發局長廖泰翔說，全聯將分2期投入共80億元建置智慧化冷鏈物流中心，市府也將媒合在地新創企業、農特產品與全聯合作，以大帶小開拓商機。

全聯今年已經陸續標下高雄前鎮、岡山用地，計畫引進智慧物流設備。全聯指出，生鮮與日配是近年銷售量成長最高的類別，每年成長2位數以上，食品的冷鏈製造、倉儲及配送成重要課題，因此選定岡山本州園區增建冷藏及冷凍設備，初期投資50億，未來冷鏈所需軟硬體再投資30億。

岡山本洲工業區設立於1999年，總面積208公頃，分為一般產業區、環保科技園區、物流園區及相關產業區。工業區資料顯示，目前土地銷售率達97.3%，進駐廠商195家，員工總數8千多人。

全聯 岡山

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