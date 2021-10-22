吳明敏深耕農業金融 獲頒傑出企業領導人

中華民國國家企業競爭力發展協會和國家品牌玉山獎甄選活動委員會主辦的第18屆國家品牌玉山獎，10月21日舉辦頒獎典禮，全國農業金庫和吳明敏董事長分別榮獲傑出企業類、傑出企業領導人兩個獎項。

農業金庫董事長吳明敏表示，農業金庫是健全基層金融，發展農漁村經濟的推手，很榮幸獲獎肯定，未來繼續努力推動農業金融機構的數位金融、申設國際金融業務分行、執行農金資訊整合、成立農金創投公司以及追求企業永續發展等。

吳明敏自2017年12月26日接任農業金庫董事長，要求同仁堅守「尊重專業、風險管控」原則，建構內部控制三道防線、強化風險管理機制及人力資源管理、推動農漁會資訊系統整合、協同農漁會落實普惠金融、協助安全農漁產品行銷、執行農業保險和紓困及強化公司的社會責任。

2017和2020年比較，農業金庫各項營運指標逐年全面向上提升，是農業金庫成立十六年以來的最佳成績。放款總額由2,186億元增為3,138億元；逾放比率，由0.52%降為0.23%；備抵呆帳覆蓋率由338.78%增為669.43%；存放比率31,27%提高為42.09%，也獲得許許多多的獎項，深獲肯定。

農業金庫於2005年5月26日依農業金融法成立，宗旨是「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農、漁村經濟發展」，農業金融機構除了農業金庫還包括311家信用部。

16年來，農漁會信用部的逾放比率顯著降低、風險承擔能力大幅提高，2005和2020年比較，平均逾放比率，由10.92%降為0.38%；備抵呆帳覆蓋率，由28.26%增為834.05%；特別是，存放比率低於50%信用部，由225家減為116家。農漁會信用部的存款，更是逐年穩定增加，目前已經超過2兆元。

我國農業放款佔總放款比例12.43%，優於日本的5.61%。2020年疫情爆發，農業金融機構全力支持青年從農創業貸款，讓許多失業返鄉的年青人可以在故鄉安身立命，年底之前將出版100位青年農民創業成功的故事分享給社會。