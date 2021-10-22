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全聯將收購大潤發…未透露併購金額 外界曾估價一百億

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
全聯將併購大潤發，為國內量販通路投下震撼彈。合成圖／聯合報系資料照
全聯將併購大潤發，為國內量販通路投下震撼彈。合成圖／聯合報系資料照

台灣兩大量販家樂福大潤發接連傳出有意出售消息，大潤發率先花落全聯福利中心，為國內量販通路投下震撼彈。此一收購案預計二○二二年中完成，交易完成仍需通過主管機關審查確認，但全聯已喊出表示，未來將扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，為消費者創造優質服務，預告未來競爭更加激烈。

業內人士分析，家樂福曾估價約五百億元、大潤發估價約一百億元，至今浮上檯面被公認最有可能的買家包含遠東、統一與全聯集團，三家都資金雄厚，「資金不是問題」。若是這些企業集團資源龐大，牽動市場格局大變化，公平會的認定將扮演重要關鍵。

全聯董事長林敏雄日前證實大潤發跟家樂福都曾找上全聯，並坦言「都要賣」顯示這行業很辛苦，要當第一名才能活，當時他才說「沒有答案」，如今宣布出手買下大潤發，一旦通過公平會核准結合，全聯將跟家樂福一樣將坐擁超市、量販雙通路，然而家樂福目前卻還不知花落誰家。

年初業界已傳出持股台灣大潤發百分之六十五的法國歐尚集團（Auchan）要出售股權，開價約一百億元，大潤發未否認，如今出售案水落石出。全聯不願透露併購金額，僅表示必須由公平會通過結合，才能完成併購。由於大潤發規模比家樂福小，外界猜測若全聯順利併購大潤發後，未來出手買下家樂福的機率雖低，但仍有合縱連橫的空間。

大潤發目前全台有二十二間量販店；全聯目前門市共一○五六家是全台最大規模超市，明年展店目標超過一千一百家，今年營收將達一千五百億元。

大潤發 全聯 家樂福

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