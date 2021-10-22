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「雙橡園1812」經典莊園宅落成 打造豪宅3.0生活品味

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「雙橡園1812」打造零店面、超低建蔽率及千坪私人花園的經典莊園宅。記者宋健生/攝影
「雙橡園1812」打造零店面、超低建蔽率及千坪私人花園的經典莊園宅。記者宋健生/攝影

台中市單元二最高樓「雙橡園1812」，最近落成啟用。建商憑藉品牌口碑，在老客戶支持下締造未公開即完銷記錄；社區更標榜「豪宅3.0」頂級私宅服務，不僅有頂粵吉品主廚團隊進駐，更禮聘ICHIZEN一膳創意餐飲團隊，讓住戶在家就能享受「炭造料理」的獨特魅力。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，如同智慧型手機及電動車的進化，每天使用到的住宅空間，更該與時俱進、全面進化。

雙橡園透過自建的「深耕物業管理公司」，不僅提供遠超過一般物業公司的細緻服務，更長期專注於社區硬體設備的維護，以「原廠保養」的概念為住戶提升建築長期價值，團隊更每日蒐集社區運營累積的經驗，持續精進及改善。

魏櫂良分享，「雙橡園1812」為豪宅3.0第三棟作品，面對不斷上漲的建築成本，仍是以高規格打造零店面、超低建蔽率及千坪私人花園，訴求台中最經典的莊園宅。

雙橡園堅持在每天進出的行車動線上體貼住戶，將原本可銷售的停車空間，規劃出獨立進、出的車道系統，還有服務電梯獨立裝修動線，讓住戶回家的空間動線，始終維持舒適乾淨。

目前已有40多戶同時在裝修，廠商上下料皆在社區一樓後場，如飯店規劃般，完全不影響生活品質；甚至汽機車分流，讓機車出入只在安全的一樓平面，且有遮蔽環境免受日曬雨淋。

魏櫂良表示，這些重要的建築規劃，在早期就已為住戶設想周到，「因為這些都是入住後花再多錢也無法更動的設計，而這些元素未來也會列入作品標配。」

除了硬體規劃的堅持，雙橡園甚至深入探討土地的歷史文化，結合在地元素，將清康熙49年傳說代表豐收與好運的吉獸黃金鯪鱧含意融入建築及藝術作品中，貼心地送給社區住戶。

在軟服務方向，中部唯一的豪宅3.0服務已成標配，由頂粵吉品主廚團隊提供一日六餐及頂級桌宴。

另觀察到台灣獨特的中秋「烤肉」習俗，雙橡園也免除住戶為準備食材所耗費的大量時間精力，特別引進ICHIZEN一膳創意餐飲團隊，讓住戶在家就能享受「炭造料理」的獨特魅力。

此外，社區規劃有專屬洗車空間，由專人提供服務，住戶只要以手機就能預約洗車，各項細節堆砌出令人稱羨的優生活，也使雙橡園從2018年的「雙橡園1812」、2019年「雙橡園S1特區」，一直到「雙橡園2279」，均能在1,200組老客戶支持下，達成未公開即完銷的好成績。

甚至台中十大豪宅唯一百分之百完銷的「雙橡園1617」，交屋不到一年已入住六成，真正成為叫好叫座又好住的豪宅品牌。

今年，雙橡園首次跨足北台中，選擇14期「水湳生態公園」第一排且四面臨路2,924坪基地，打造全區唯一獨棟鋼骨大樓，並將雙橡園開發的「豪宅3.0」完整帶進此案，無論基地位置、面積與產品規劃皆是區域首見，備受關注。

雙橡園 豪宅

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