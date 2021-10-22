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中航看好散裝後勢 出資35.2億元訂造兩艘海岬型新船

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

看好散裝海運後勢，中航（2612）今天再度公告投下1.26億美元（約新台幣35.2億元），向大陸造船廠訂造兩艘21萬噸的海岬型散裝船，預計2024年第3季交船。

這已經是中航短短半年內，第二度訂造新船，5月中航同樣與大陸青島北海船廠簽約，同樣訂造兩艘21萬載重噸的新船，預定2023年交船，每艘造價為5,850萬美元。創下中航自2016年有兩艘新船下水後，再度啟動新造船計畫。

事隔半年不到，中航今天再代China Vista Shipping與China Ace Shipping等兩家子公司公告，與青島北海船舶重工公司及中國船舶工業貿易公司簽約，分別各訂造一艘21萬噸海岬型散裝船，總計兩艘，每艘造價6,300萬美元，預計2024年第3季交船。

值得注意的是，隨著散裝海運市場增溫，以及鋼鐵等造船原材料價格大漲，中航短短半年向同樣造船廠訂造相同新船，船價從每艘5,850萬美元漲到6,300萬美元，等於每艘貴了新台幣1.26億元，顯示目前造船市場的搶手程度。

隨著最近各項原物料價格大漲，這波海運漲價潮從貨櫃吹到散裝。中航今年前九月營收25.39億元，年增率僅8.5%，營收成長並不明顯；但獲利大躍進，中航今年上半年稅後純益10.26億元，比去年同期大幅成長6.6倍，換算每股純益5.2元，已賺進半個股本。

造船 新台幣

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