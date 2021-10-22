中油「95無鉛汽油」、「智慧綠能加油站」獲玉山獎首獎

國家品牌玉山獎昨(21)日晚間頒獎，中油獲八個獎項，更同時獲頒兩大獎項的全國首獎，分別是最佳人氣品牌全國首獎「95無鉛汽油」，最佳產品全國首獎「智慧綠能加油站」。

國家品牌玉山獎是國內產業界重要的獎項之一，中油今年拿下八大獎，由總經理兼代理董事長李順欽等代表領獎。

中油表示，獲得最佳人氣品牌全國首獎的「95無鉛汽油」上市至今超過31年，是國內銷量最高的油品，多年來油純量足，不僅以CNS國家品質標準為目標，更符合世界先進國家的品質要求，低硫含量友善環境，低烯烴含量也能減少積污、改善引擎性能(馬力及油耗)表現。此外，在煉油製程上由燃油改採為燃氣，有效減少溫室氣體排放。

獲得最佳產品獎的五項產品分別為「碳中和天然氣」、「CPC_Life精緻洗車」、「鑽石水」、「智慧綠能加油站」、「國光牌SP車用機油系列產品」，其中「智慧綠能加油站」榮獲全國首獎。

中油表示，透過研發與合作規劃智慧綠能加油站，在加油站建置太陽能光電系統、儲能系統、電動機車充換電站，結合「產能、儲能、用能」三大主軸，搭配智慧能源管理系統調節電力，期盼逐步達成共生的微電網智慧社區。