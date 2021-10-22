研華攜手夥伴 打造智慧電動巴士國家隊

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395） 今（22日）攜手中華民國對外貿易發展協會與大同公司，一同舉辦智慧電動巴士論壇，期望藉此整合台灣智慧電動巴士產業鏈上下游廠商，打造完整解決方案的國家隊，以搶攻全球低碳公共運輸商機。

研華持續與行業夥伴建構生態體系，希望藉此形成綜效，創造更多商機。此次在智慧電動巴士與低碳商機浪潮之下，研華希望能藉自身在工業物連網、智慧車聯網，以及全球銷售通路多年經驗，透過台灣貿協平台促成與大同、唐榮、創奕、與成運等行業生態夥伴進行深度合作，以台灣在地需求為實踐場域，形塑優勢國家隊，進而搶攻海外低碳智慧電巴市場。2020年，貿協與研華已經攜手完成越南VinBus電動巴士合作案，目前該案已於河內等城市正式上路運營。

大同公司總經理何春盛表示，大同奠基在過去七十多年的馬達、發電機製造經驗，重新定位企業願景為「國家數位轉型的推手」，近期更因看好綠電趨勢商機，決心進入電動車動力系統領域。憑藉過去經驗，在電動巴士動力系統設計上，可將效率、成本、空間、噪音、散熱與重量等因素同時考量，做到三個月客製設計、六個月樣機完成，不僅滿足大型電動巴士對大扭力及高效能的需求，效能轉換率更媲美全球知名歐美大廠。為響應政府2030年電動巴士國產化政策，大同更將生產製造330kW城際電動巴士用動力系統。

此外，也將向下延伸至商用車動力系統之開發與投資，切入電動車生態系，成為電動車動力系統主要供應商，與其他生態夥伴合作共組國家隊，放眼全球市場。

研華資深協理林威佐認為，全球電動巴士市場快速成長，各國政府皆致力於零碳排與節能的公共運輸方案，尤其開發中國家因為整體考量，相較於其他的公共運輸解決方案，大多採取可快速建置的大眾運輸BRT方案。有鑒於此，研華智能巴士解決方案致力於車隊安全與效率的絕對提升，提供公車製造商／客運業者、政府交通機構高度整合性的智能車隊管理系統，以實現智能化車隊管理，進而增加乘客舒適與滿意度。

研華智能巴士解決方案透過AIoV（AI + Internet of Vehicle）技術，整合車隊管理雲平台、高整合開放式強固型車機、AI 車輛安全系統（盲區偵測、內輪差、車道偏移、駕駛者行為管理、交通號誌／標誌偵測等）、巴士影音廣告系統、停車站信息管理系統、乘客Wifi熱點分享等複雜系統，佈建包括車隊管理、車輛調度、維修站管理、乘客訊息管理、報告系統等五大功能。藉此，將能更精確掌握行車路線，智能化派遣管理功能並進行維運管控，實現節能與效率監控；此外，透過高度整合，也將落實智能化車隊管理，即時分析掌控車輛大數據，提升行車安全、準點率，預測並降低機械故障率，同時提升乘客舒適與滿意度。

隨著世界各國於2030年後陸續實施抵制銷售燃油車政策，全球電動車市場將被正式點燃。中華民國對外貿易協會董事長黃志芳對此表示，台灣廠商面對此波浪潮，必須應用長期的ICT優勢與車用三電系統整合，結合電動車電池、馬達等台灣關鍵零部件廠商，以國家隊之姿、套餐服務概念，提供完整智慧電動車解決方案，搶攻新興市場與低碳商機。貿協作為協助台灣廠商搶攻海外市重要平台，也將積極協助台灣廠商對接全球電動車廠商。