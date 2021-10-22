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遠雄基金會 捐贈高雄消防局1,000組住宅警報器

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

高雄城中城大樓火災造成46人死亡、41人輕重傷，為歷年來台灣死傷規模第二大、高雄最嚴重災情。據消防署指出，全國810萬戶並未全面安裝火警警報設備，截至6月僅約七成住戶裝設，仍有逾130萬戶未安裝；因火災導致死亡的家戶，更有65%的個案未裝設警報器或維護火警自動警報設備，換言之，三分之二災戶的家族成員因此死亡。

本次火災案，凸顯住宅火災預警及早逃生的重要性，因而遠雄文教公益基金會捐贈高雄市政府消防局1,000組住宅用火災警報器，全力支持高雄市政府防患未然，避免憾事再次發生。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：家應該是最安全的避風港，基金會捐助住宅警報器，希望能藉此幫助地區弱勢家庭、中低收入戶、行動不便及獨居老人族群，受限資源居住在老舊住宅或高風險建築物中，造成逃生避難不易，透過住警器能夠做到早一分鐘的求生希望。

房屋起火時，不利逃生因素往往不止一項，2020年全台逾65%住宅火災因未裝設住宅警報器、火災相關自動設備影響逃生，難以於第一時間得到警報示警，等到發覺火勢時，火煙已大，喪失逃生時機，導致致死率攀升。

遠雄文教基金會以建設本業起家，長期關注住宅安全、建築安全性結構等相關議題，希望藉由本次捐助千組住宅警報器，呼籲與倡導民眾於家中分區安裝火災預警設備，維護居家安全，促進社會共好。

火災 遠雄

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