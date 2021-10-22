ANA推出全新機內安全影片 有22種語言

自2013年起連續九年榮獲英國世界評鑑機構 SKYTRAX 評選為 World Airlines Star Ratings 最高榮譽 5星等級，且為日本最大航空公司的ANA，睽違三年將於2021年11月 1日全新推出機內安全影片。在遵循ANA集團的安全理念下，以最簡單易懂的方式介紹，確實傳達給旅客正確的安全知識。

ANA表示，全新機內安全影片的特徵：

① 本影片是由 15 名 ANA 員工 (機組人員、空服員、維修師等) 監製創作、且以直播的方式呈現並解說。

② 為了讓初次搭乘的旅客也能簡單了解，緊急逃生時的氧氣面罩及逃生等狀況，皆於機內具體的說明。

③ 為了讓更多旅客能夠觀看影片，除了原本提供的多國語言字幕 (22 種語言) 外，也獲得財團法人全日本聯盟的協助，同時提供手語 (2 種 ) 說明。

下機影片，是ANA員工透過拍攝日常工作環境，描繪為了實現安心、舒適的天空之旅所付出的努力。

新的機內安全影片是結合ANA集團所有員工的努力製作完成。我們希望能讓旅客了解ANA集團的安全理念，且帶給旅客安全、舒適的天空之旅。ANA集團承諾將持續成為一家以安全為最優先、讓旅客能安心且值得信賴的航空公司。

機內安全影片：

下機影片：