快訊

有利益才說話？ 蔡英文總統關注點惹議

神學士斬首阿富汗女子排球選手 還將血淋淋頭顱照PO網

新光三越信義店引男士理髮店、按摩店 帶新客大幅成長

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

新光三越信義店今年史無前例改裝A11和A9共三層樓，和以往每年都只有改一層相比，改裝幅度最大，因仍在疫情期間，被內部譽為「史上最勇敢的改裝」，不但首次導入男士理髮院，未來將導提供刺青服務及百貨首家按摩體驗小春秋，讓人眼睛一亮，也因此增加新客超過一成以上，成為搶客利器。

新光三越信義店表示，這兩家店都位於A9四樓，原本是家電樓層，改裝開幕後，除了男士理髮院和按摩店之外，還攜手野獸國，打造全新的野獸國玩具專賣店舖，原以為只會有主顧客，沒想到路過客超多，「客人都很驚艷，這個樓層和以前完全不一樣了」，新客增加比例超過一成以上。

新光三越信義店也提到，改裝目的，是希望能提供不光單純購物，而是休憩跟社交場域，因為疫情關係，大家久沒有聯絡，更看重社交，所以體驗是最大業種，如男士理髮院剪和按摩皆是體驗的一環。

除了A9兩個樓層改裝，也睽違七年，大改A11的B1樓層。新光三越表示，A11客層走年輕路線，主要以25到35歲為主，且B1客層更為年輕，鎖定18歲以上的大學生。

看好1995年以後出生Z世代，更懂的收集網路資訊，是決定消費市場的族群，為了與Z世代接軌，A11的B1今年才會大改樓層，多了許多打卡區之外，還設立直播室，目前只提供新光三越同仁直播帶貨。

新光三越 按摩 疫情

延伸閱讀

信義商圈人潮回來了！新光三越吳昕陽：看到人就開心了

新光三越信義新天地周慶開跑 首日業績可望破10億元

天母搞什麼鬼13萬聖節嘉年華 百鬼夜行一起來搗蛋

2021周年慶／破5萬元保養品登場！新光三越信義首賣

相關新聞

台開發布重訊 再度跳票300萬元

台開（2841）今天召開重訊表示，21日台開再度跳票300萬元，持續與廠商協商票款給付事宜中，有些未能完成協商，以致產生...

好想出去玩！業者估國旅期待15個月、國際旅遊兩年可全面復甦

全球多元旅宿平台 Airbnb 今（21）日公開針對台灣民宿及飯店業者進行的《疫情時代台灣旅宿業調查》結果，了解疫情對台...

台灣智駕偕創奕能源 輸出3輛國產自駕小巴到泰國

台灣智慧駕駛與創奕能源科技今日於台北港舉辦「自動駕駛平台出口泰國發表會」，宣布3輛國產自駕小巴將輸出泰國第一學府朱拉隆功...

疫後出國蓄勢待發 國旅也可用航空聯名卡累積哩程

新冠疫情爆發打亂國人出國計畫，隨著五倍券帶動國內消費、旅遊商機，銀行也看準趨勢，主打民眾在國內開心出遊時，也能同步使用航...

梧棲好宅本月30、31看屋 現場加開收件服務

梧棲三民好宅受理申請至11月5日止，台中市住宅發展工程處將於10月30、31日，開放一、二、三房型實品屋及樣品屋供參觀，...

杏國胰臟癌三期試驗解盲 主要療效指標未具顯著差異

杏國（4192）今（21）日在櫃買中心召開記者會，針對研發中之治療胰臟癌新藥SB05PC(EndoTAG-1)全球多國多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。