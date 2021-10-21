新光三越信義店引男士理髮店、按摩店 帶新客大幅成長

新光三越信義店今年史無前例改裝A11和A9共三層樓，和以往每年都只有改一層相比，改裝幅度最大，因仍在疫情期間，被內部譽為「史上最勇敢的改裝」，不但首次導入男士理髮院，未來將導提供刺青服務及百貨首家按摩體驗小春秋，讓人眼睛一亮，也因此增加新客超過一成以上，成為搶客利器。

新光三越信義店表示，這兩家店都位於A9四樓，原本是家電樓層，改裝開幕後，除了男士理髮院和按摩店之外，還攜手野獸國，打造全新的野獸國玩具專賣店舖，原以為只會有主顧客，沒想到路過客超多，「客人都很驚艷，這個樓層和以前完全不一樣了」，新客增加比例超過一成以上。

新光三越信義店也提到，改裝目的，是希望能提供不光單純購物，而是休憩跟社交場域，因為疫情關係，大家久沒有聯絡，更看重社交，所以體驗是最大業種，如男士理髮院剪和按摩皆是體驗的一環。

除了A9兩個樓層改裝，也睽違七年，大改A11的B1樓層。新光三越表示，A11客層走年輕路線，主要以25到35歲為主，且B1客層更為年輕，鎖定18歲以上的大學生。

看好1995年以後出生Z世代，更懂的收集網路資訊，是決定消費市場的族群，為了與Z世代接軌，A11的B1今年才會大改樓層，多了許多打卡區之外，還設立直播室，目前只提供新光三越同仁直播帶貨。