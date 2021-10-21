宜蘭綠舞線上旅展開跑 年度最大優惠拚最高CP值

年度最大國際旅展即將登場，宜蘭綠舞國際觀光飯店搶先推出線上旅展，集結住宿、餐飲、風呂以及園區優惠票券組合，祭出誠意滿點的優惠專案，最低下殺41折起。四人山景客房旅展優惠平均每人2,147元，線上旅展即日起至11月16日止搶先開賣，11月5日至8日於南港展覽館現場販售。

綠舞住宿專案包含人氣熱賣商品「玥-山景客房-一泊二食」，含早餐及午晚餐二選一，旅展價7,188元（原價14,298元），相當於49折。家庭旅遊、好友相聚則推薦「嵐-山景四人房-一泊一食」8,588元（原價18,696元，約46折），平均每人2,147元。此外，綠舞經典的和風設計獨棟Villa旅展首推「豪華湖畔Villa」，旅展優惠價25,188元，原價61,396元，相當於41折。

此外，旅展購買客房住宿券，贈送經典日式浴衣體驗與萌寵互動牧草體驗，Villa房型再加碼贈送和菓子或抹茶體驗活動。雙廳優惠也照例拿出滿滿誠意，主推CP值超高的「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券+風呂券套組」旅展優惠價1,880元（原價3,356元），相當於56折優惠。

若想單純安排一日遊行程，推薦線上旅展獨賣的綠舞日式園區一日券，雙人價1,699元（原價2,546元），內容包含經典日式浴衣體驗、園區專案指定套餐2客+指定手繪DIY兌換券2張、萌寵牧草餵食體驗券2張。