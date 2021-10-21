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貝殼放大與TSUTAYA BOOKSTORE攜手 打造集資選物空間

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

貝殼放大與挖貝宣布與台灣蔦屋的TSUTAYA BOOKSTORE攜手合作，在台灣第一家SHARE LOUNGE開設「群眾集資選物」專區，精選14個品牌、22件集資商品進行展售，讓科技、設計、文化出版等多元面向的精采專案，在 SHARE LOUNGE的實體空間內，為商務人士、創意工作者打造全新體驗。

目前正於挖貝群眾集資平台集資中的精采專案，包含多次征戰國內外群眾集資平台的「O5PRO」團隊、繼先前機能上衣類產品後，在挖貝平台推出「O5PRO 奇異長褲」上線一天賣破百萬，目前則飆破千人贊助，後勢看漲；將個人罹患肌肉萎縮症生命歷程化作文字的「陳燕麟醫師｜全台罕病發聲出版計畫」，也激起近 1,500 人參與贊助、加入鼓舞罕病家庭的行列，在出版業普遍銷量低迷的情況下，藉由群眾集資方式推廣並獲得關注的過程，成為業界廣為討論的經典案例。

貝殼放大指出，時序進入第4季，除了歲末年終的氛圍愈發濃厚，也進入購物季節，群眾集資通路新奇與理念倡議的特性，可望在歲末年終的時刻，藉由一個又一個的精采專案，掀起另一波群眾參與的高峰。

醫師

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