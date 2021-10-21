房價回不去了 Q3北台灣多數縣市新建案房價創新高

據住展雜誌統計，今年第3季北台灣新成屋、預售屋成交價格持續走強，大多數縣市房價上漲，且北市、桃市、基市與新竹縣市等四個都會區房價均改寫歷史新高紀錄，僅宜蘭一地房價微幅下挫。雖然宜蘭縣房價走跌，但仍無礙於整體房價上揚氣勢。

北台灣第3季各縣市新建案房價年漲幅約6.2％，較第2季（平均年漲幅約6.1％）高出約0.1％，續創2018年房市反彈以來最大漲幅。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然房地合一稅新制上路後，短期投機客買盤退出市場，但因剛性與置產需求仍強，新建案市場價量齊揚，漲價潮全面啟動；去年還只是小漲潮，今年天一亮已經水淹金山寺了。

台北市第3季房價來到每坪成交均價93.7萬元，較第2季季漲約1.1％，已連續七季上漲，並創下歷史新高紀錄，較2014年最高點每坪92.9萬元高出0.8萬元。若與去年同期相比，則每坪上漲6.1萬元、年漲幅擴大至7％。

北市第3季房價突破歷史新高，意味著前一波套牢的屋主，經歷七年漫長等待後已經解套了。北市近期仍以蛋白區房價漲勢較為凌厲，如大同、南港、內湖等地漲幅較大，且以二房型單價上衝力道較強。

新北市第3季房價為每坪42.5萬元，比前季漲了0.8萬元、季漲幅約1.9％，價格也連續七季走高，距歷史高點每坪42.9萬元僅有一步之遙；近一年來，房價每坪上漲2.2萬元、年漲幅約5.5％。

何世昌指出，新北市與台北市相同，蛋白區漲勢勝過蛋黃區。像板橋、永和、新莊等一線行政區，近來房價雖然已漲不少，但仍未突破前波高點，而林口、淡水、鶯歌等地卻突破天際；主要原因，應與一線區域大坪數市場積弱不振有關。