新光三越第二波周年慶 吳昕陽：東風助陣、春燕飛來

信義區百貨揮別疫情陰霾，周年慶第二波今（21）日正式開打，新光三越信義店、微風信義三館和遠百A13等百貨三雄，今年再次強碰，戰火猛烈，也讓疫後的信義區買氣強強滾，購物人潮明顯回流。

新光三越副董事長吳昕陽今表示，很滿意首波成績成長2%，第二波因氣溫下降，業績有望向上攀升，又有五倍券加成，「東風助陣，春燕飛來」，首日業績有望超越10億元。他對今年周年慶很有信心，也會盡力衝刺全年800億元。

他也提到，這個五個月來信義區經歷疫情，衝擊業績，如今周年慶帶來人潮就是錢潮，期望信義四店這次可「四店順」：天氣順，客人順順來，五倍券順順用，滿額贈順順發。

新光三越信義新天地四店特別在周年慶前，有超過5,000坪大改裝，引進364個新品牌迎戰；顧客持五倍券，看好優惠商品組等待採購，滿千送百搭配五倍券回饋衝刺。

新光三越表示，疫情逐步降溫，年輕人開始購買保養品和3C，也因大家湊五倍券買家電，今年信義新天地整檔期保養品、家電、3C三大品項可成長超過雙位數，明星保養大容量爆品「蘭蔻超極光晶露搶購組」、「Kiehl's超導全能修護露」，限量組賣出100組以上。