新光三越第二波周年慶 吳昕陽：東風助陣、春燕飛來
信義區百貨揮別疫情陰霾，周年慶第二波今（21）日正式開打，新光三越信義店、微風信義三館和遠百A13等百貨三雄，今年再次強碰，戰火猛烈，也讓疫後的信義區買氣強強滾，購物人潮明顯回流。
新光三越副董事長吳昕陽今表示，很滿意首波成績成長2%，第二波因氣溫下降，業績有望向上攀升，又有五倍券加成，「東風助陣，春燕飛來」，首日業績有望超越10億元。他對今年周年慶很有信心，也會盡力衝刺全年800億元。
他也提到，這個五個月來信義區經歷疫情，衝擊業績，如今周年慶帶來人潮就是錢潮，期望信義四店這次可「四店順」：天氣順，客人順順來，五倍券順順用，滿額贈順順發。
新光三越信義新天地四店特別在周年慶前，有超過5,000坪大改裝，引進364個新品牌迎戰；顧客持五倍券，看好優惠商品組等待採購，滿千送百搭配五倍券回饋衝刺。
新光三越表示，疫情逐步降溫，年輕人開始購買保養品和3C，也因大家湊五倍券買家電，今年信義新天地整檔期保養品、家電、3C三大品項可成長超過雙位數，明星保養大容量爆品「蘭蔻超極光晶露搶購組」、「Kiehl's超導全能修護露」，限量組賣出100組以上。
也因天氣變冷，一早23折皇室五星羽絨冬被限量100個開店一小時內完售，電動床與床墊銷售量大幅成長三成；宅經濟也帶動家電買黃金三機，洗碗機、乾衣機、掃拖機買氣旺，洗碗機、烘衣機的大家電品牌都爆櫃，一早開店半小時熱賣50台，按摩椅熱賣50台以上，電動牙刷半小時也熱銷上百支。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言