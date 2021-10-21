智慧移動國際趨勢論壇 探討台灣產業新未來

由經濟部國際貿易局及外貿協會共同舉辦的「2035 E-Mobility Taiwan 智慧移動國際趨勢論壇」，於10月21日全天在南港展覽館2館舉行，以創新技術及產業應用兩大面向深度探討台灣智慧移動產業新未來。

貿易局局長江文若開場致詞表示，面對電動車即將取代燃油車的趨勢日益迫近，對各國是挑戰也是機會。政府多年來著手推動電動車發展，不斷翻新產業政策、法規及獎勵補助措施外，臺灣產業界也增相投入，以打團體戰的方式參與，預見很有機會打入全球電動車產業供應鏈，扮演重要角色。

外貿協會董事長黃志芳指出，年初以來，貿協發表台灣電動車產業地圖並辦理智慧移動的新創DEMO DAY，協助許多台灣智慧移動相關廠商與國際接軌。今天論壇結合貿協首度辦理的「臺灣國際智慧移動展」，從系統整合、產業脈動、智能駕馭、聯網科技等面向，探討智慧移動產業新興趨勢。美國在臺協會商務組歐德瑞組長受邀出席指出，臺灣在特斯拉供應鏈中扮演重要角色，希望持續強化美國與臺灣產業合作。

論壇邀請國內外資通訊及電動車產業指標性代表發表專題演講，其中，上午場次部分，財團法人MIH EV研發院執行長鄭顯聰指出，全球車輛發展趨勢可用CASE來形容，也就是連結、自動、服務與分享以及電動。商業的創新模式例如：高度自駕及智慧內裝等，能創造高度價值及帶來差異化的領域，值得臺灣廠商耕耘。

Arm臺灣總裁曾志光表示，未來10年是半導體軟體與車用硬體整合的黃金時代，Arm建立軟體架構、提升硬體效能，與生態圈共同開發軟體架構，將過去多年在車用應用的技術優勢，回應產業需求。

意法半導體亞太區副總裁暨台灣區總經理Giuseppe Izzo強調，意法半導體提供全方位的電動車應用，特別在數位化、乘車體驗和能源應用上，並在ADAS市場亦佔有領導地位。臺灣西門子總裁暨執行長Erdal Elver指出，全球人口增加、能源短缺、移動需求與日俱增，帶動智慧移動趨勢，西門子能為智慧城市規劃創新的智慧移動方式，包括智慧運輸管理、路口流量管理等。

大同公司（2371）總經理何春盛表示，大同定位在電動車關鍵動力系統供應商，未來評估投資商用電動車底盤設計製造系統。外貿協會黃董事長主持上午綜合座談，邀請各主講人針對臺灣在全球電動車產業生態系中，潛在的機會與優勢發表看法，透過寶貴的經驗分享激發產業碰撞的火花，加速臺灣企業在電動車跟智慧移動佈局的腳步。

下午場次，接續由美國MIT CSAIL的Daniela Rus教授、Optimal處長嚴上和、勤崴國際（6516）總經理黃晟中、及微軟智能產業雲解決方案亞太區總經理葉怡君分別針對人車互動及車聯網應用等面向分享未來智慧移動生態圈的可能樣貌，期望能透過寶貴的經驗分享激發產業碰撞的火花，加速台灣企業佈局電動車跟智慧移動的腳步。