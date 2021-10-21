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PVC、LDPE價格再創高 台塑、華夏、台聚Q4營運看俏

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

根據石化權威機構Platts今天（21日）最新出爐的遠東區泛用樹脂報價，PVC（聚氯乙烯）、LDPE（低密度聚乙烯）價格持續創高，本周分別再上漲2.94%和2.41%，國內台塑（1301）、華夏（1305）、台聚（1304）、亞聚（1308）第4季營運看俏。

大陸能耗雙控，碰上十一長假後的庫存回補需求，上周五大泛用樹脂報價同步大漲，部分產品漲幅甚至超過一成。惟經過一周的時間沈澱，根據Platts今天最新出爐的報價資料，開始出現分歧走勢，PVC和LDPE續漲，最新價格來到每噸1,750美元和1,700美元，同步創下新高。

不過PP（聚丙烯）和LLDPE（線性低密度聚乙烯）追價無力，本周最新報價分別下跌3.05%和1.54%。另外ABS及PS（聚苯乙烯）報價則是收平，維持每噸2,270美元和1,460美元。

整體而言，PVC和LDPE因為需求面帶動，成為下半年表現最強的雙塔，價格持續衝高。國內PVC生產商包括台塑、華夏；以及PE生產商台塑、台聚、亞聚，第4季營運成長可期。

台塑董事長林健男分析，印度雨季結束，進入PVC的需求旺季，加上下游庫存偏低且進口量少；而美國新屋開工數為近5年高點，內需強勁，當地部分PVC同業受到先前的艾達颶風影響，雖生產已經恢復，但優先供應內銷，出口量仍低。看好第4季PVC價格將維持上漲趨勢。

更重要的是，大陸實施能耗雙控及限電措施，對於耗能偏高的大陸電石法PVC生產商帶來重擊，在市場供應偏緊的情況下，帶動PVC價格進一步大幅上揚。他看好第4季PVC市場偏多格局不變。

至於LDPE與EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）同屬高壓法PE製程，設備產能可轉換。在碳中和的政策方向指引下，今年上半年安裝落後的太陽能市場，年底裝機趕進度，帶動光伏級EVA需求暴衝，價格也跟著扶搖直上。

乙烯

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