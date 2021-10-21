好想出去玩！業者估國旅期待15個月、國際旅遊兩年可全面復甦

全球多元旅宿平台 Airbnb 今（21）日公開針對台灣民宿及飯店業者進行的《疫情時代台灣旅宿業調查》結果，了解疫情對台灣旅宿業者的衝擊、以及探討旅宿業者如何與反覆無常的疫情共存。調查結果發現，民宿業者與飯店業者從應對疫情來襲，乃至旅遊復甦進行準備存在不少差異。同時，Airbnb 宣佈將全面深耕台灣民宿市場，攜手業者一同迎接疫後觀光復甦潮。

Airbnb 印度、東南亞、香港暨台灣區總經理 Amanpreet Bajaj 表示：「我們跟全球旅人一樣，引頸期待旅遊復甦的那天。疫情爆發以來，Airbnb便致力提供房東房客社群必要協助一起走過挑戰，例如推出深度清潔準則、新冠疫情安全準則等，我也持續與台灣政府以及民宿協會攜手合作，推廣台灣在地旅遊，分享更具彈性的營運策略制定，以更全方位地吸引有不同旅行與生活需求的旅客。未來Airbnb 將深化與台灣民宿的合作，為疫後的全球觀光業復甦潮打下基礎。」

疫情期間逾九成旅宿營運衰退 行銷宣傳成民宿最大挑戰

疫情衝擊，國際旅遊近乎停擺，而前景看漲的國旅復甦卻因本土疫情升溫，一度重摔。據Airbnb數據顯示，有九成五的受訪民宿業者表示，其業績因疫情影響而衰退。其中，超過三成（37%）民宿業者業績衰退達八成以上。受訪飯店業者則有九成表示業績衰退，一成衰退達八成以上。

Airbnb 調查發現，不論疫情前後，有近五成的民宿業者表示，其面臨的最大挑戰來自於如何做好行銷宣傳；相較之下，飯店業者最大的困難則來自管理人力資源。顯見民宿業者熟悉的行銷宣傳管道較少，在招攬國內外客源上都面臨極大挑戰，而飯店業者或因員工數量以及組織相對龐大，如何在疫情衝擊時期妥善管理與安排人力配置，則考驗經營者的智慧。疫情後，伴隨旅客對衛生與安全的追求大幅提升，有四成（40%）受訪的民宿業者擔憂衛生與安全管理，是行銷宣傳之外的第二大挑戰。

儘管整個觀光產業面臨挑戰，中華民國民宿協會全國聯合會總會長張心盈仍以正能量看待：「這段時間的各種挑戰讓旅宿業者操碎了心，但如同高速公路沒有一路領先通暢，也不可能永遠不明塞車，只要損益點清楚，抓緊機會加油保養、把握時機過彎、加速，台灣民宿在過去20年來累積的正向發展基礎，早已培育出許多匠心獨具的特色旅宿，成為台灣觀光產業結構中的一道重要風景，未來更有機會帶動渡假話題與追訂熱潮，在觀光旅遊產業的全面復甦過程中，扮演不可或缺的角色。」

因應疫情衝擊 飯店多管齊下開源又節流、民宿不變應萬變

民宿與飯店業者在疫情衝擊下，選擇的因應措施呈現明顯差異。在開源方面，有五成五的受訪飯店業者開始在疫情期間提供餐點外帶服務，其中北部有近九成（87%）的受訪飯店業者在疫情期間新增此服務、超過五成（55%）推出冷凍料理包，或與外送平台合作或是自推餐點外送服務（52%），希望藉此拓展不同的業務收入。

其中也有 14% 的受訪飯店業者改做防疫旅館以維持營收。民宿業者採取開源手段者明顯少於飯店，最大宗為提供折扣優惠（42%）。若以採行的新營運措施來看，飯店業者平均採行近五項（4.57）新措施，民宿則為接近三項（2.89）。

節流措施方面，調查顯示，業績衰退的飯店業者中，有近八成（79%）採取無薪假或是優退方案減少人事成本；相較之下，只有不到五成（47%）的民宿業者採取此措施。受訪飯店業者平均採取四項（4.09）以上的成本控管措施來因應業績衰退，而民宿業者普遍採取觀望姿態，因此採取不到三項（2.67）的成本控管措施。

旅遊復甦既期待又怕受傷害 準備程度分歧不小

隨著國內與國際疫情趨緩，旅宿業者對於旅遊復甦的期待亦逐漸顯現 --- 有 41% 的受訪業者預期國際旅遊可望在兩年內完全復甦；62% 認為國內旅遊可望在未來 15 個月內恢復到疫情前水準。37%的受訪者認為應針對國旅復甦提早因應準備，認為應針對國際旅遊提早準備的比例則為 15% 另有近四成業者（38%）表示政府應該正視旅遊復甦，在政策上給予必要協助。

為了迎接疫後旅遊復甦，有高達 85% 的飯店業者至少採取一項提升住房品質的相關措施，例如增加多元付款方式（50%）、重新規劃動線（46%）、空間整修（40%）等；而高達四成的受訪民宿業者選擇持觀望態度，凸顯在迎接疫後觀光復甦上，業者的準備程度呈現不小分歧。

Amanpreet Bajaj 表示：「Airbnb 推動以信任為基礎的旅遊平台服務，並有全球 10 億到訪人次為基礎，並持續探索最新旅遊趨勢與各界分享，同時調整產品因應使用者需求變化，在即將到來的國際旅遊復甦潮下，Airbnb 樂於和台灣旅宿產業分享相關資訊，合作讓台灣的特色民宿做好準備、搶佔先機。」