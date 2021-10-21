中國鑛冶工程學會與中鋼 舉辦年會暨中鋼50鋼鐵論壇

中國鑛冶工程學會2021年會暨中鋼50鋼鐵論壇，10月21日假中鋼（2002）大禮堂隆重舉行，大會由鑛冶工程學會理事長黃肇瑞主持，邀請中鋼董事長翁朝棟、金屬中心執行長林秋豐、產官學研等貴賓，以及學會會員近200人參加。黃肇瑞致詞表示，感謝歷任理事長及會員無私奉獻，也感謝中鋼承辦今年年會活動。

中鋼公司董事長翁朝棟受邀以貴賓身分致詞時表示，這次結合鑛冶學會年會與中鋼50論壇活動，格外具有意義，讓中鋼50周年慶活動更具多元性與增加了學術性。中鋼一路走來追求踏實而穩健成長，經營績效良好，但近期新冠疫情、ESG及淨零碳排等議題，對企業經營管理帶來諸多挑戰。

中鋼公司從今年起推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸，並導入氣候相關財務揭露（TCFD），為國內首家簽署支持TCFD的鋼鐵企業，透過實際行動，朝環境保護、社會共好、經濟成長三者兼具之永續發展志業邁進，期能為下一個五十年打造厚實基礎。

大會頒獎活動中，特頒發象徵該會最高榮譽的「技術獎章」予中鋼公司技術部門副總經理-鄭際昭博士，鄭博士積極投入設備線上監診技術開發，帶領研發團隊致力於精緻鋼品及智慧製造等領域之技術開發，對促進國內整體用鋼產業技術升級，績效卓著。學會另頒發傑出服務貢獻獎予該會翁榮南理事及聯合大學許芳琪教授，感謝其對學會熱忱奉獻。另亦頒發盧善棟獎學金、鑛冶論文獎、優秀大學及技術學院學生獎勵金等以鼓勵學界積極投入研發創新。

論壇活動是本次大會的主軸，中鋼總經理王錫欽及成功大學教授蔡明祺受邀發表專題演講。王錫欽以「鋼鐵產業永續發展」為題，說明中鋼積極面對外在困境與內部挑戰，化挑戰為機會，以智能創新為手段，發展為高值精緻鋼廠；以綠色能源為領域，開拓趨勢產業新商機。

蔡明祺則以「產學生態系-電磁鋼片創新應用」為題，發表專題演講，分享其精闢見解和研究心得。隨後由學會理事長擔任主持人，邀請中鋼總經理王錫欽、金屬中心執行長林秋豐、成功大學教授蔡明祺、台灣大學教授楊哲人進行「鋼鐵產業挑戰與契機」論壇，為台灣鋼鐵產業擘畫未來藍圖，將年會活動帶入最高潮。

年會於10月21日下午續以「綠色工程全新世紀」為主題，舉辦專題討論會，研討綠色工程技術新知與最新產業趨勢。這次鑛冶工程學會年會計有產學界發表130篇學術論文，充分顯示學會在致力於提升國內鑛冶工程相關領域之研發創新，績效卓著。

年會活動亦邀請中碳（1723）、中聯資源（9930）、高科磁技、鋇泰電子陶瓷、鑫科材料科技（3663）、中鋁、捷連科技及成大馬達科技研究中心等單位聯合辦理研發成果展覽，為年會的另一亮點。其中，成大馬達科技研究中心所展示的電動車，其馬達鐵芯所使用鋼材，是中鋼公司研發生產的高階電磁鋼片，更是眾所矚目焦點。