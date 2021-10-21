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為夢想瘋狂一次 台中市瘋創業嘉年華熱鬧登場

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
瘋創業嘉年華是市府青創輔導的成果展現。記者宋健生/攝影
瘋創業嘉年華是市府青創輔導的成果展現。記者宋健生/攝影

創業夢想不設限！台中市公司、商業登記家數成長數蟬聯五季六都第一，創業蓬勃發展。台中市經濟發展局為吸引青年創業落地台中，特別舉辦「瘋創業嘉年華」活動，邀請民眾共同體驗分享「青創夢想成真」的美好，見證台中不僅是宜居城市，更是創業最好的選擇。

經發局長張峯源表示，創業需要衝動，把握機會去做，市府以青創夢想家創業一條龍服務，不遺餘力地為創業青年移除路障。

瘋創業嘉年華是市府青創輔導成果展現，規劃青創產品展售、知名創業家分享及豐富的舞台活動，以創意、創新、創業三大分區，呈現孵化計畫、SBIR、創櫃版等創業成功案例，並特別以「瘋創業」為主題，鼓勵青年勇敢創業，成就人生夢想。

經發局表示，參加業者在各領域有都傑出表現，在創意區，例如野沃為協助台灣農業而創立，推廣精緻友善農產品；桐享文創透過藝術互動體驗旅行與職人傳統工藝相關產品，用服務設計串結產品及品牌理念。

在創新區，輔人科技自有微壓感測技術，結合聲紋辨識技術與機器學習機制，可在床墊下量測生理訊號；智高將一般積木玩具加入科技元素；點晴科技運用AIoT技術設計銀髮族防失智用品。

至於創業區，例如寬心園以本市為據點，已成為蔬食餐飲領導品牌。

經發局補充，活動將於10月23日上午11時至晚上8時，假老虎城購物中心前廣場舉辦，邀請民眾支持青年創業，於活動現場購買創新創意商品，搭上台中購物節熱潮，消費滿500元即可參加扭蛋遊戲與抽獎活動，盼能吸引人潮消費、拓展商機。

活動除展攤外，更安排全天緊湊的舞台活動，有創業talk、創新體驗、創意走秀等，壓軸是后里在地經營70年老牌洗衣店「萬秀的洗衣店」第三代推手張瑞夫現身說法，老店重生、翻轉理念「珍惜所有時尚，讓循環發生」，讓民眾現場感受台中創業活力，精彩可期。

吸引青年創業落地台中，台中市經發局宣布「瘋創業嘉年華」將於23日登場。記者宋健生/攝影
吸引青年創業落地台中，台中市經發局宣布「瘋創業嘉年華」將於23日登場。記者宋健生/攝影

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