北台灣都會區房價再創高 狗比人多的重劃區也漲不停

住展雜誌統計，今年第三季新竹以北的北台灣新成屋、預售屋成交價持續走強，台北市、桃園、基隆與新竹縣市等4個都會區房價均創新高，其中又以桃園與新竹的季增幅與年增幅最高。桃園就連「草比人高，狗比人多」等剛起步的重劃區，也漲個不停，新竹則幾乎可用「一年每坪漲10萬元」來形容。

台北市Q3房價來到每坪93.7萬元，較Q2上漲1萬元、季漲幅約1.1％，已連續7季上漲，並創下歷史新高紀錄，較2014年最高點每坪92.9萬元高出0.8萬元。若與去年同期相比，則每坪上漲6.1萬元、年漲幅擴大至7％。北市Q3房價突破歷史新高，意味著前一波套牢的屋主已解套，北市近期仍以蛋白區房價漲勢較大，如大同、南港、內湖等，且以二房型單價上衝力道較強。

新北市Q3房價為每坪42.5萬元，比Q2漲了0.8萬元、季漲幅約1.9％，價格也連續7季走高，距歷史高點42.9萬元僅有一步之遙；近一年來，每坪房價上漲2.2萬元、年漲幅約5.5％。新北市與台北市相同，蛋白區漲勢勝過蛋黃區，像板橋、永和、新莊等一線行政區，近來房價雖然已漲不少，但仍未突破前波高點，而林口、淡水、鶯歌等地卻突破天際。

桃園、基隆與新竹縣市，則呈現蛋黃、蛋白多線齊漲的景況。基隆Q3房價漲至每坪22.1萬元，連兩季創歷史新高，季漲約1.8％、年漲約4.7％。桃園Q3房價升至每坪25.8萬元，季漲約2.4％、年漲約8.4％。新竹Q3房價再衝高到每坪24.7萬元，連續三季改寫新高價，季漲約2.1％、年漲約7.4％。

桃園因外來客持續推升住宅需求，賣方供給量卻銳減逾二成，建商案源儲備不足拚命出高價標地，導致各區房價普遍跳漲，不管是「脫北者集中地」的青埔、「接待中心比超商多」的A7，或「草比人高，狗比人多」等剛起步的重劃區，價格全都漲不停。

新竹也不遑多讓，雖然偏鄉、都計外建案拉低房價漲幅，但竹科客購屋首選的關埔重劃區和竹北四大重劃區（縣一、縣二、縣三、高鐵特區），2018年至2019年，新建案成交均價約在每坪25萬元上下，2020年已漲至30萬元～35萬元，今年又飆至40萬元～45萬元。

展望Q4，住展研發長何世昌認為，在外部環境方面，由於國內外銷出口成長力道強勁，成為支撐經濟成長，再加上通膨升溫刺激國人置產需求，整體有利於房市發展；而在內部環境上，今年供給緊縮的問題未解，及預售屋實價登錄助漲房價效應快速發酵，建商與中古屋主都比高不比低，售價愈墊愈高，預料Q4房價易漲難跌。