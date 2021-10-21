小漲轉大漲 北市寫新高、新竹一年一坪漲10萬

市調統計，今年Q3北台灣新成屋、預售屋成交價格持續走強，北市、桃市、基市與新竹縣市等四個都會區房價均改寫歷史新高紀錄，其中基隆連兩季創新高，雙北連七季上漲，新竹五大重劃區則是一年一坪漲10萬。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然房地合一稅新制上路，短期投機客買盤退出市場，但因剛性與置產需求仍強，新建案市場價量齊揚，漲價潮全面啟動，去年還只是小漲潮，今年已經水淹金山寺。

根據住展市調，北台灣Q3各縣市新建案房價年漲幅約6.2％，續創2018年房市反彈以來最大漲幅。

台北市Q3房價來到每坪93.7萬，已連續七季上漲，並創下歷史新高紀錄，與去年同期相比，一坪上漲6.1萬元／坪、年漲幅達7％。

何世昌表示，北市Q3房價突破歷史新高，意味著前一波套牢的屋主，經歷七年漫長等待後已經解套。北市近期仍以蛋白區房價漲勢較為凌厲，如大同、南港、內湖等地漲幅較大，且以二房型單價上衝力道較強。

新北市Q3房價為每坪42.5萬元，價格也連續七季走高，近一年房價每坪上漲2.2萬元、年漲幅約5.5％。新北市與台北市相同，蛋白區漲勢勝過蛋黃區，包括林口、淡水、鶯歌等地都已突破天際。

桃園、基隆與新竹縣市，則呈現蛋黃、蛋白多線齊漲的景況。基隆Q3房價漲至每坪22.1萬元，連兩季創歷史新高。桃園Q3房價每坪25.8萬元，年漲約8.4％。不管是青埔，A7，或剛起步的重劃區，價格都漲個不停。

新竹Q3房價再衝高到每坪24.7萬元，連續三季改寫新高價，年漲約7.4％。竹科客購屋首選的關埔重劃區和竹北縣一、縣二、縣三、高鐵特區，2018年～2019年，新建案每坪成交均價約在25萬元上下，2020年已漲至30～35萬元，今年又飆至40～45萬元，幾乎可以用「一年漲十萬元」來形容。