7成民眾感受物價上漲 房仲：購屋宜縮短「猶豫遊戲」

中信房屋發布調查指出，逾7成受訪者明顯感受目前物價比去年同期來的更高，其中更有30%受訪者覺得物價已經到了非常昂貴的程度。

調查也詢問受訪者房價感受度，約5成受訪者認為房價保持平穩，但感受房價上漲的比重有38%，明顯高於感受下跌的6%。對於年底第四季房價的看法，預期房價上漲的比重也有39%，高於看跌房價的10%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，國內房地產因國際原物料上漲，預售及新成屋房價蠢蠢欲動，在此情況下，多數民眾雖然認為房價仍屬持平格局，不過受物價上漲及預期心理因素的影響，房價看漲的比重相對較多。

張漢超分析，房價長期以來都維持上漲的格局，但考量到市場對房價的接受度，建商基本上不太可能會將增加的物價成本，大幅反映於售價上，可能的因應方式是改推總價較低的產品，或於土地成本較低的區域推案。