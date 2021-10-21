快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7成民眾感受物價上漲 房仲：購屋宜縮短「猶豫遊戲」

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

中信房屋發布調查指出，逾7成受訪者明顯感受目前物價比去年同期來的更高，其中更有30%受訪者覺得物價已經到了非常昂貴的程度。

調查也詢問受訪者房價感受度，約5成受訪者認為房價保持平穩，但感受房價上漲的比重有38%，明顯高於感受下跌的6%。對於年底第四季房價的看法，預期房價上漲的比重也有39%，高於看跌房價的10%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，國內房地產因國際原物料上漲，預售及新成屋房價蠢蠢欲動，在此情況下，多數民眾雖然認為房價仍屬持平格局，不過受物價上漲及預期心理因素的影響，房價看漲的比重相對較多。

張漢超分析，房價長期以來都維持上漲的格局，但考量到市場對房價的接受度，建商基本上不太可能會將增加的物價成本，大幅反映於售價上，可能的因應方式是改推總價較低的產品，或於土地成本較低的區域推案。

中古成屋市場則是回歸市場機制，屋主想高賣，得看市場是否買單。在物價上漲的年代，賣方得對售屋開價拿捏的合宜、買方欲取得理想房價，也得加快決策速度，避免過長的「猶豫遊戲」（考慮時間）。

資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

房價 物價 房地產

延伸閱讀

北市老宅年漲6％ 精華區抗通膨

她想買房和房仲下斡旋！對話卻充滿疑點 內行一聽驚：老話術

父母買房子借名登記在子女名下、夫妻任一方購屋借名登記在配偶名下皆涉及「借名契約」 應如何訂立？

市場回暖 房仲嘆賞屋遭爽約情況多

相關新聞

7成民眾感受物價上漲 房仲：購屋宜縮短「猶豫遊戲」

中信房屋發布調查指出，逾7成受訪者明顯感受目前物價比去年同期來的更高，其中更有30%受訪者覺得物價已經到了非常昂貴的程度...

小漲轉大漲 北市寫新高、新竹一年一坪漲10萬

市調統計，今年Q3北台灣新成屋、預售屋成交價格持續走強，北市、桃市、基市與新竹縣市等四個都會區房價均改寫歷史新高紀錄，其...

只推新車不賣車？ 原來鴻海電動車靠「這點」獲利！

鴻海本週科技日公布了平價休旅車、豪華轎車、電動巴士，三款新車的性能規格，甚至透露預計上市時程、售價等資訊。但一般消費者，將無法購買到的這幾款車。鴻海到底賺什麼？原來創辦人郭台銘背後的盤算，關鍵在這。

疫情趨緩 UUPON點數兌優惠券人潮翻倍漲

全台疫情逐漸趨緩，中央還沒宣布管制解禁，民眾的心好像已經關不住了。點鑽整合行銷股份有限公司經營「UUPON會員點數平台」...

小吃店摸彩非中獎 公平會罰「午時水」淨水器不當行銷

小吃店辦摸彩，別以為是中大獎了！針對千禾企業社在新北、桃園及台中地區多家小吃店舉辦摸彩活動，藉此推銷「午時水」淨水器，認...

KKday商城上線 催生國旅業者自主品牌生態圈

疫情加速各行各業數位轉型，更為全台觀光旅遊業帶來質變與升級的契機，深度旅遊體驗電商平台KKday宣布即日起「KKday商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。