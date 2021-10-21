小吃店摸彩非中獎 公平會罰「午時水」淨水器不當行銷

小吃店辦摸彩，別以為是中大獎了！針對千禾企業社在新北、桃園及台中地區多家小吃店舉辦摸彩活動，藉此推銷「午時水」淨水器，認定已違反公平會規定的不當行銷手法，開罰10萬元。

公平會表示，千禾企業社自108年12月至109年12月間於新北、桃園及臺中地區多家小吃店舉辦摸彩活動，彩券有二重活動：第一重送「廠商贊助獎【負氫離子抗氧生飲機一台】。市價：28,800元，限量30名」；第二重送「3C家電、禮券、提貨券於活動結束後公開抽出，中獎者免費領取」，使參與活動之民眾產生獲獎期待，其後致電告知民眾對中「贊助獎」，得以體驗價2,880元優惠取得「午時水」淨水器。

公平會經訪查中獎人，多數受訪者表示，若無接獲中獎通知，並不會購買淨水器。千禾企業社於摸彩券上載稱淨水器市價為28,800元，但該事業過去未曾以此價格銷售，卻告訴中獎人可以2,880元體驗價取得淨水器，致中獎人於資訊不對等情形下，誤認淨水器價格而購買安裝，進而對淨水器品質產生錯誤期待。經公平會委員會議認定，千禾企業社銷售行為屬足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平行為，命其停止違法行為，並處10萬元罰鍰。

公平會表示，根據過去處理案例發現，坊間有許多淨水器業者以消費滿額摸彩等方式進行銷售行為，利用民眾抱有中獎的小確幸心理，假借免費抽獎之名，行商品銷售之實而觸法。公平會在此呼籲民眾在消費時要多加留意，也要確實衡量淨水器是否符合實際需要，再決定是否購買及安裝，以免權益受損。